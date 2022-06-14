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Панин: В последнее время когда говоришь людям, что ты из России, приходится добавлять: "Но я не убийца"

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Панин: Посмотрите, сколько процентов россиян поддерживают эту военную операцию
Панин: Посмотрите, сколько процентов россиян поддерживают эту военную операцию
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский актер Алексей Панин рассказал, как часто испытывает чувство стыда, поскольку его соотечественники пришли в Украину с оружием в руках, чтобы грабить и убивать.

"Несколько дней назад я с гордостью сказал, что я – русский. Ехал на своей машинке по городу, по маленьким улицам, впереди шла пара. У мужчины из заднего кармана выпал кошелек большой. Они не заметили и пошли дальше. Я быстро припарковался, выбежал из машины, подхватил лопатник и кричу им: "Стойте!" Они увидели, бегут назад, благодарят меня на английском (это были англичане), обнимают, целуют. Я сказал, что плохо говорю по-английски, потому что русский. Мне было приятно это сказать, потому что эти люди были такие счастливые, я вернул им что-то очень нужное. В этой ситуации поймал себя на мысли, что приятно говорить "я – русский", а не объяснять иностранцам: "Я из России, простите, пожалуйста. Это все [президент РФ Владимир] Путин. А Путин – это не весь русский народ", – рассказал Панин.

Актер отметил, что ему часто приходится оправдываться за то, что он из России.

"В последнее время когда ты говоришь, что ты из России, приходится добавлять: "Но я не убийца". Что может испытывать человек, когда его соотечественники пришли в чужую страну убивать и насиловать? Мне стыдно, что это именно мои соотечественники пришли на украинскую землю с оружием в руках. Испытывать чувство гордости можно, когда ты смотришь в глаза людям, а они тебе благодарны. Когда ты им что-то полезное, доброе смог сделать", – подчеркнул Панин.

Он сказал, что его впечатляет количество россиян, которые все еще поддерживают политику Кремля в отношении Украины.

"Есть умные люди. Они понимают, что не все русские – это Путин. Но посмотрите, сколько процентов россиян поддерживают эту военную операцию. Как такое вообще в голове может укладываться? У меня не укладывается", – заявил Панин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он также рассказал, что в Испании также есть россияне, которые поддерживают Путина.

"В первые дни после вторжения мы все вышли на митинг. Там были и русские, и украинцы. Мне казалось, что здесь все на одной волне. Но через какое-то время мне стали рассказывать, что здесь встречаются русские, которые поддерживают Путина. Я их своими глазами не видел. Но мне сказали, что есть и достаточно агрессивные люди. Знаю, что в Торревьехе украинским машинам порезали колеса. Кто это мог сделать? Наверное, только русские", – отметил актер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouYube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В июне активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины 14 июня достигли около 32,5 тыс. военных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Испания, война, Кремль, агрессия, Алексей Панин, вторжение, актер, война России против Украины, интервью
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