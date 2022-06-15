Панин: Люди, которые общаются с Дюжевым больше трех минут спрашивают: "Что с ним, он что-то употребляет"?

"Я видел Дмитрия Дюжева нормальным два раза в жизни. Один раз это было на День победы в Волгограде — я пил, а Дима что-то курил. Я плохо в этом разбираюсь — я же алкоголик, мне проще на стакан. А что курят, я не очень понимаю. И вот приехал Дима, мы у него в номере сели, он курил, а я виски пил. Он был абсолютно нормальным Димой Дюжевым без всяких этих образов был. Теперь люди, которые общаются с Дюжевым больше трех минут, потом меня спрашивают: "А что с ним? Он что-то употребляет? Почему он так себя ведет? Он же другой в жизни", — сообщил актер.

Он считает, что Дюжев выбрал себе такой образ и заигрался.

"Он играет. Это смесь [режиссера Никиты] Михалкова с непонятно кем. Он присел на эту педаль. Я видел его абсолютно нормальным, обкуренного в номере, в трусах, где мы с ним о чем-то говорили. Второй раз у меня спектакль "Страсти старого козла", который шел в Центральном доме железнодорожников. В антракте Дюжев появляется. Я его давно не видел. Он говорит: "Давай водки выпьем". Послали кого-то. В антракте сели с ним, накатили, Тане Арнтгольц налили. Хорошо дали, Дима был нормальный. Я его проводил на вокзал на поезд. А потом, как ни встретишь, эта михалково-безруковщина прет из него: "Ребятки, хо-хо-хо". Я не понимаю, что у человека в голове. Он, видимо, уже не видит берегов, не понимает: уже не смешно то, что он творит”, — рассказал Панин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гордон обратил внимание, что в России целая когорта актеров и режиссеров поддерживают войну, и спросил не стыдно ли им за то, что убивают людей и разрушают города в Украине.

"Хоть тресни, не скажу. В широкой массе этим людям не стыдно. Про российских артистов ничего не могу сказать: вроде люди образованные, как бы с мозгом. Почему себя так ведут, не знаю", — отметил Панин. Того же Владимира Машкова видел только один раз, с Сергеем Безруковым знаком, но не друзья ни разу. Раньше он был со звездной болезнью — "Я гениальный, Я Безруков", а сейчас добавилось это вот — "за патриотизм". Я ох…еваю от того, что творят Дмитрий Певцов и Иван Охлобыстин. Если есть Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Лия Ахеджакова… Не может же быть, что остальные просто дебилы. Значит им так выгодно. Значит они боятся, значит настолько подлые люди. У меня нет иного объяснения", — сказал Панин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouYube