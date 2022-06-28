Ракетный удар по Кременчугу. Прокуратура начала расследование по факту служебной халатности должностных лиц ТРЦ

Администрация "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня он не будет закрываться во время воздушной тревоги, отметил мэр Кременчуга Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 28 июня сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ) в Telegram.

"При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), – говорится в сообщении. – В ходе следствия будут проверяться действия должностных лиц кременчугского торгового центра по принятию мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время ракетного удара врага накануне".

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве проводится Кременчугским райуправлением полиции ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Место трагедии в Кременчуге посетила генеральный прокурор Украины Ирина Венидиктова, сообщил в Facebook мэр города Виталий Малецкий.

"Отработали ужесточение ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги. В Украине война, пренебрежение воздушной тревогой – преступление, это в который раз показала трагедия в "Амсторе", – написал городской голова. – Как уже стало известно следствию, администрация "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня ТРЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги".

Малецкий также опубликовал скрин переписки, где указано, что ТРЦ работает без перерыва с 8.00 до 21.00.