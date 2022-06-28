Ракетный удар по Кременчугу. Прокуратура начала расследование по факту служебной халатности должностных лиц ТРЦ

Об этом 28 июня сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ) в Telegram.
"При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), – говорится в сообщении. – В ходе следствия будут проверяться действия должностных лиц кременчугского торгового центра по принятию мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время ракетного удара врага накануне".
Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве проводится Кременчугским райуправлением полиции ГУ Нацполиции в Полтавской области.
Место трагедии в Кременчуге посетила генеральный прокурор Украины Ирина Венидиктова, сообщил в Facebook мэр города Виталий Малецкий.
"Отработали ужесточение ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги. В Украине война, пренебрежение воздушной тревогой – преступление, это в который раз показала трагедия в "Амсторе", – написал городской голова. – Как уже стало известно следствию, администрация "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня ТРЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги".
Малецкий также опубликовал скрин переписки, где указано, что ТРЦ работает без перерыва с 8.00 до 21.00.
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 18 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.
По данным на середину дня 28 июня, число погибших после ракетного удара оккупантов по ТЦ "Амстор" превысило 20 человек.