Навального перевели в колонию строгого режима

По ее словам, защите Навального в колонии в Покрове сказали, что оппозиционер там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима. Однако в какую именно колонию его оправили, адвокатам не сказали.

Михайлова уточнила, что это связано с тем, что вступил в силу приговор по делу о мошенничестве. По словам адвоката, защита навестит Навального в новом месте отбывания наказания, как только выяснит, где именно он находится.

По делу, о котором идет речь, Навального приговорили 22 марта к девяти годам колонии строгого режима. В рамках дела Навального обвинили в том, что он якобы незаконно потратил на личные цели более 356 млн руб. (около 100 млн грн) из более 588 млн руб. (около 165 млн грн), собранных в качестве пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций. Оппозиционер назвал это дело "путинской истерикой".