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Навального перевели в колонию строгого режима

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Навального приговорили 22 марта к девяти годам колонии строгого режима
Навального приговорили 22 марта к девяти годам колонии строгого режима
Фото: EPA

Российского оппозиционера Алексея Навального перевели из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, защите Навального в колонии в Покрове сказали, что оппозиционер там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима. Однако в какую именно колонию его оправили, адвокатам не сказали.

Михайлова уточнила, что это связано с тем, что вступил в силу приговор по делу о мошенничестве. По словам адвоката, защита навестит Навального в новом месте отбывания наказания, как только выяснит, где именно он находится.

По делу, о котором идет речь, Навального приговорили 22 марта к девяти годам колонии строгого режимаВ рамках дела Навального обвинили в том, что он якобы незаконно потратил на личные цели более 356 млн руб. (около 100 млн грн) из более 588 млн руб. (около 165 млн грн), собранных в качестве пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций. Оппозиционер назвал это дело "путинской истерикой".

Контекст:

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Почти все проекты политика – Фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального и другие – в России признаны экстремистскими и запрещены. В январе 2022 года стало известно, что Навального и его соратников в России внесли в список террористов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Алексей Навальный, тюрьма, мошенничество, колония
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