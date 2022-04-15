"Один выстрел из Javelin стоит $230 тыс. За эти деньги мы получим 200 млн просмотров". Навальный призвал западные страны открыть "информационный фронт"

Политик заявил, что социальные сети должны каждый день показывать россиянам миллионы рекламных сообщений, чтобы открыть таким образом "информационный фронт" против Путина. Он считает, что реальная поддержка войны россиянами не так высока, как показывают соцопросы, и что если бы она была такой, Путину не понадобилось бы блокировать все независимые СМИ, "включая довольно осторожные".

"Правда и свободная информация бьют по безумному режиму Путина не хуже Javelin", – заявил Навальный, отметив, что расходы на рекламу в интернете будут несопоставимо ниже военных трат.

"Даже если такая реклама будет куплена за полную коммерческую цену, то ее стоимость смехотворная по сравнению с ценой войны. Один выстрел из Javelin стоит $230 тыс. За эти же деньги мы получим 200 млн просмотров рекламы разных форматов и обеспечим не менее 300 тыс. переходов по ссылкам или не менее 8 млн просмотров видео с правдой о том, что происходит в Украине", – заявил политик.

Эти деньги, считает Навальный, можно было бы потратить, в частности, на рекламу независимых СМИ, заблокированных в России. Он подчеркнул, что большинство граждан РФ имеют совершенно искаженное представление о том, что происходит в Украине, они считают, что Путин "ведет небольшую, очень успешную войну малой кровью".

"Это должна быть беспрецедентная огромная национальная рекламная кампания. Как на настоящих выборах. Наш кандидат Мир против путинского кандидата Война", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)