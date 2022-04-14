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Невзоров: Надеюсь, что каждому пропагандисту достанется комфортабельный фонарь

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Невзоров о российских пропагандистах: Я понимаю, что судьба их крайне печальна
Невзоров о российских пропагандистах: Я понимаю, что судьба их крайне печальна
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что каждый российский пропагандист, поддерживающий войну России против Украины, получит от своего же народа то, что заслужил.

"Я понимаю, что судьба их крайне печальна. Я искренне надеюсь на то, что каждому из них достанется очень комфортабельный фонарь", – отметил он.

Невзоров добавил, что немного поменял свою точку зрения, так как раньше говорил, что основной заботой России после падения режима президента Владимира Путина будет спасение всех пропагандистов от растерзания и от фонарей.

"Я поменял свое мнение, я не буду вмешиваться, я не буду ни за кого вступаться. Пусть обобранный, обманутый, кинутый, оскорбленный и деградированный народ разбирается с ними сами, и пусть они получат все, что они заслужили", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, война, пропаганда, Алеся Бацман, война России против Украины
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