Невзоров: Надеюсь, что каждому пропагандисту достанется комфортабельный фонарь

"Я понимаю, что судьба их крайне печальна. Я искренне надеюсь на то, что каждому из них достанется очень комфортабельный фонарь", – отметил он.

Невзоров добавил, что немного поменял свою точку зрения, так как раньше говорил, что основной заботой России после падения режима президента Владимира Путина будет спасение всех пропагандистов от растерзания и от фонарей.

"Я поменял свое мнение, я не буду вмешиваться, я не буду ни за кого вступаться. Пусть обобранный, обманутый, кинутый, оскорбленный и деградированный народ разбирается с ними сами, и пусть они получат все, что они заслужили", – подчеркнул он.

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