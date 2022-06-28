Число погибших в результате вчерашнего удара РФ по Харькову увеличилось, оккупанты сегодня снова атаковали город

В результате сегодняшнего обстрела в Харькове произошел пожар Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram (архив)

Еще 29 человек получили ранения, среди них – пятеро детей (один в очень тяжелом состоянии, двое – в тяжелом, двое – в состоянии средней тяжести), сообщил Болвинов.

Скриншот: Сергій Болвінов / Facebook

Сегодня россияне снова нанесли удар по городу, проинформировал в Telegram глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, пятеро пострадавших. Состояние – среднее, один госпитализированный в тяжелом состоянии", – написал он, уточнив, что это еще не окончательная информация.