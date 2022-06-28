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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате вчерашнего удара РФ по Харькову увеличилось, оккупанты сегодня снова атаковали город

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В результате сегодняшнего обстрела в Харькове произошел пожар
В результате сегодняшнего обстрела в Харькове произошел пожар
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram (архив)

Число погибших в результате обстрела российскими оккупантами Харькова 27 июня увеличилось до девяти. Об этом 28 июня сообщил в Fаcebook заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Еще 29 человек получили ранения, среди них – пятеро детей (один в очень тяжелом состоянии, двое – в тяжелом, двое –  в состоянии средней тяжести), сообщил Болвинов. 

Скриншот: Сергій Болвінов / Facebook
Скриншот: Сергій Болвінов / Facebook

Сегодня россияне снова нанесли удар по городу, проинформировал в Telegram глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов. 

"Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, пятеро пострадавших. Состояние – среднее, один госпитализированный в тяжелом состоянии", – написал он, уточнив, что это еще не окончательная информация. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро, 31 человек получил ранения

По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных, они не подлежат восстановлению

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, пожар, раненые, обстрелы, пострадавшие, погибшие, Олег Синегубов, Сергей Болвинов
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