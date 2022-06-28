Число погибших в результате вчерашнего удара РФ по Харькову увеличилось, оккупанты сегодня снова атаковали город

Еще 29 человек получили ранения, среди них – пятеро детей (один в очень тяжелом состоянии, двое – в тяжелом, двое – в состоянии средней тяжести), сообщил Болвинов.
Сегодня россияне снова нанесли удар по городу, проинформировал в Telegram глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, пятеро пострадавших. Состояние – среднее, один госпитализированный в тяжелом состоянии", – написал он, уточнив, что это еще не окончательная информация.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных, они не подлежат восстановлению.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.