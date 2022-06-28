Жадан: Харьков сейчас другой – полупустой, много разрушенных домов. Но люди возвращаются, оказалось, они очень любят свой город

Жадан: Люди возвращаются, потому что им хочется тут быть. В своих домах, на своих улицах. Оказалось, что харьковчане очень привязаны к своему городу Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Жадан живет в Харькове и занимается волонтерством.

"Город сейчас совсем другой. Он такой, полупустой, даже несмотря на то, что многие вернулись. И много разрушенных домов, это сразу бросается в глаза. Конечно, это не напоминает тот Харьков, который был. Но, знаете, тут такой момент... Я смотрю, почему люди возвращаются. Я не буду говорить, что это сугубо харьковский феномен. Но оказалось, что харьковчане очень любят свой город. Эта какая-то очень пылкая и очень щемящая любовь, и люди возвращаются даже не потому, что рассчитывают на довоенный комфорт, а потому, что им хочется тут быть. В своих домах, на своих улицах. Оказалось, что на самом деле харьковчане очень привязаны к своему городу", – сказал Жадан.

По его мнению, это очень важный сигнал и свидетельство того, что когда война закончится, люди вернутся в город и помогут его восстанавливать.

Поэт рассказал, что когда в мае интенсивность обстрелов Харькова уменьшилась, люди начали массово ехать домой, но теперь ситуация опять неспокойная.

"Вы, наверное, видели: вначале, когда ослабились обстрелы, харьковский городской голова говорил, что, наверное, нужно возвращаться. Сейчас он более осторожен в своих выводах. Люди, которые первые два месяца пересидели где-то в более безопасных местах и возвращались сюда, надеялись увидеть, что в Харькове сейчас спокойно. Но тут неспокойно. И понятно, что люди опять стоят перед выбором: опять выезжать или сидеть тут? И этот выбор, на самом деле, очень тяжелый", – считает Жадан.

Он обратил внимание, что, несмотря на постоянные обстрелы и опасность, харьковчане в частных беседах пытаются не употреблять слово "война" и не говорить о ней.

"Знаете, странное такое ощущение: люди о войне меньше говорят. То есть она присутствует, все это ощущают, потому что срабатывает сирена почти каждый час, а если вечером – каждые полчаса, но это слово тут не употребляют по умолчанию. Она тут присутствует, но слова "война, "обстрелы" стараются лишний раз не употреблять. Люди (это то, что я вижу в магазинах, на улицах, на остановках) стараются разговаривать о чем-то частном и обыденном", – рассказал волонтер.

ВИДЕО