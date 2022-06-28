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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жадан: Харьков сейчас другой – полупустой, много разрушенных домов. Но люди возвращаются, оказалось, они очень любят свой город

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Жадан: Люди возвращаются, потому что им хочется тут быть. В своих домах, на своих улицах. Оказалось, что харьковчане очень привязаны к своему городу
Жадан: Люди возвращаются, потому что им хочется тут быть. В своих домах, на своих улицах. Оказалось, что харьковчане очень привязаны к своему городу
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Война очень изменила Харьков, его покинуло много жителей, но в то же время многие, несмотря на постоянные обстрелы, возвращаются. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал украинский поэт, прозаик, переводчик, музыкант Сергей Жадан.

Жадан живет в Харькове и занимается волонтерством

"Город сейчас совсем другой. Он такой, полупустой, даже несмотря на то, что многие вернулись. И много разрушенных домов, это сразу бросается в глаза. Конечно, это не напоминает тот Харьков, который был. Но, знаете, тут такой момент... Я смотрю, почему люди возвращаются. Я не буду говорить, что это сугубо харьковский феномен. Но оказалось, что харьковчане очень любят свой город. Эта какая-то очень пылкая и очень щемящая любовь, и люди возвращаются даже не потому, что рассчитывают на довоенный комфорт, а потому, что им хочется тут быть. В своих домах, на своих улицах. Оказалось, что на самом деле харьковчане очень привязаны к своему городу", – сказал Жадан.

По его мнению, это очень важный сигнал и свидетельство того, что когда война закончится, люди вернутся в город и помогут его восстанавливать.

Поэт рассказал, что когда в мае интенсивность обстрелов Харькова уменьшилась, люди начали массово ехать домой, но теперь ситуация опять неспокойная. 

"Вы, наверное, видели: вначале, когда ослабились обстрелы, харьковский городской голова говорил, что, наверное, нужно возвращаться. Сейчас он более осторожен в своих выводах. Люди, которые первые два месяца пересидели где-то в более безопасных местах и возвращались сюда, надеялись увидеть, что в Харькове сейчас спокойно. Но тут неспокойно. И понятно, что люди опять стоят перед выбором: опять выезжать или сидеть тут? И этот выбор, на самом деле, очень тяжелый", – считает Жадан.

Он обратил внимание, что, несмотря на постоянные обстрелы и опасность, харьковчане в частных беседах пытаются не употреблять слово "война" и не говорить о ней. 

"Знаете, странное такое ощущение: люди о войне меньше говорят. То есть она присутствует, все это ощущают, потому что срабатывает сирена почти каждый час, а если вечером – каждые полчаса, но это слово тут не употребляют по умолчанию. Она тут присутствует, но слова "война, "обстрелы" стараются лишний раз не употреблять. Люди (это то, что я вижу в магазинах, на улицах, на остановках) стараются разговаривать о чем-то частном и обыденном", – рассказал волонтер. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пять человек, а 31 получил ранения

По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных не подлежат восстановлению

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Харьков, Сергей Жадан, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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