Число раненых в результате обстрела Харькова оккупантами 27 июня превысило 30 человек, погибло пять – полиция

"Количество пострадавших увеличилось. По состоянию на 21.22 – всего 36. Из них пять погибших, 31 раненый, в том числе пятеро детей", – написал он.

Скриншот: Володимир Тимошко / Facebook

Тимошко также отметил, что пострадали подростки в возрасте от восьми до 12 лет.

Скриншот: Володимир Тимошко / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты сегодня обстреляли четыре района Харькова.

