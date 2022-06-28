Число раненых в результате обстрела Харькова оккупантами 27 июня превысило 30 человек, погибло пять – полиция

"Количество пострадавших увеличилось. По состоянию на 21.22 – всего 36. Из них пять погибших, 31 раненый, в том числе пятеро детей", – написал он.
Тимошко также отметил, что пострадали подростки в возрасте от восьми до 12 лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты сегодня обстреляли четыре района Харькова.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В последнее время оккупанты регулярно обстреливают Харьков.
Также 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, где, по данным властей, было более 1 тыс. мирных жителей. "Число жертв невозможно представить", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.