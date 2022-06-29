  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"

По словам Серги, его дети должны жить в свободной Украине, "надававшей мощных лещей России" Фото: Коля Серга / Facebook

"У вас пока нет детей. Но ведь хочется?, – спросила у 33-летнего Серги Бацман.

"Да. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" – признался певец.

По словам Серги, сейчас он понимает, что его дети должны жить в свободной Украине, "надававшей мощных лещей России".

"Сейчас я занят тем, что максимально от меня зависит в этом контексте, а потом с чувством собственного достоинства, чувством гордости за сделанное, за свою нацию буду уже рожать детей", – резюмировал он.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube