  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"

"У вас пока нет детей. Но ведь хочется?, – спросила у 33-летнего Серги Бацман.
"Да. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" – признался певец.
По словам Серги, сейчас он понимает, что его дети должны жить в свободной Украине, "надававшей мощных лещей России".
"Сейчас я занят тем, что максимально от меня зависит в этом контексте, а потом с чувством собственного достоинства, чувством гордости за сделанное, за свою нацию буду уже рожать детей", – резюмировал он.
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве.
В 2019 году полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.