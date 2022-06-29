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29 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"

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По словам Серги, его дети должны жить в свободной Украине, "надававшей мощных лещей России"
По словам Серги, его дети должны жить в свободной Украине, "надававшей мощных лещей России"
Фото: Коля Серга / Facebook

Защищающий Украину от российских оккупантов украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга во время интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признался, что после нападения РФ на Украину задумался о том, чтобы стать отцом. При этом артист признался, что на данный момент у него нет пары.

"У вас пока нет детей. Но ведь хочется?, – спросила у 33-летнего Серги Бацман. 

"Да. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" –  признался певец. 

По словам Серги, сейчас он понимает, что его дети должны жить в свободной Украине, "надававшей мощных лещей России". 

"Сейчас я занят тем, что максимально от меня зависит в этом контексте, а потом с чувством собственного достоинства, чувством гордости за сделанное, за свою нацию буду уже рожать детей", – резюмировал он. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club. 

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве. 

В 2019 году полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.  

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: дети, война России против Украины, семья, Коля Серга
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