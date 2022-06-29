Серга о жизни в России после 2014 года: Это было невежество и нежелание погружаться глубже. Мне стыдно за свое поведение в тот период

Серга: Мне стыдно за то, что я был слеп. Я залепил шорами себе глаза и видел то, что хотел видеть Фото: thekolya / Instagram

Серга рассказал, что жил в России с конца 2013 года до 2017-го, но учитывая съемки за границей и путешествия, в целом в этой стране он находился около двух с половиной лет.

"Первое время я тогда еще с "Решкой" катался, а потом я себе устроил путешествие по миру. Когда я не понимал, чем дальше вообще заниматься, я начал путешествовать, но вещи лежали в Москве. Так что в общей сумме где-то два с половиной года [я там жил]", – рассказал Серга.

По его словам, жить в Москве ему было некомфортно.

"Мне там работалось однозначно сложно. Я в первую очередь творец – я пишу, создаю. И для меня важен микроклимат, который помогает творить. В Москве мне было сложно что-либо создавать. Москва была городом, где нужно было продавать, делать что-то на регулярной основе, как на рельсах, – это очень системный город. И мне было неуютно там. Поэтому я оттуда и уехал", – рассказал музыкант.

Бацман уточнила, как с этической точки зрения украинцу жилось в России после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Серга ответил, что в тот период своей жизни он не пытался разобраться в происходящем и жил "с шорами" на глазах.

"Это было невежество. Это было нежелание, а где-то страх погружаться глубже в то, что происходит, потому что источников информации было много, и можно было выбрать позицию ту, которая на тот момент совпадала с твои путем. Поэтому я для себя выбрал такую позицию: я не понимаю, что происходит, – неразбериха полная, я человек аполитичный и не погружаюсь в политические конфликты. На тот момент меня эта позиция устраивала, – сказал музыкант. – Сейчас чем больше я узнаю о том, что происходило, тем больше появляется чувство: "Блин, как я был слеп! Как я этого не видел?" Да, мне стыдно. Мне стыдно за свое поведение в тот период. Мне стыдно за то, что я был слеп. А я был действительно слеп. Я залепил шорами себе глаза и видел то, что хотел видеть".

По словам Серги, если бы можно было вернуть время назад, он бы и участвовал в Революции достоинства, и раньше присоединился бы к Вооруженным силам Украины.

"Когда сейчас я общаюсь с ребятами, которые с 2014 года воюют, которые были на Майдане, я понимаю: "Блин, а почему я был не с ними?" Если бы можно было переписать этот период жизни, я был бы с ними с самого начала. Потому что это достойнейшие люди, разглядеть красоту, благородство которых удалось только сейчас", – признался музыкант.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube