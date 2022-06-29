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Серга о жизни в России после 2014 года: Это было невежество и нежелание погружаться глубже. Мне стыдно за свое поведение в тот период

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Серга: Мне стыдно за то, что я был слеп. Я залепил шорами себе глаза и видел то, что хотел видеть
Серга: Мне стыдно за то, что я был слеп. Я залепил шорами себе глаза и видел то, что хотел видеть
Фото: thekolya / Instagram

Украинский музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что ему стыдно за то, что после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе он не осудил действия РФ, а переехал туда жить.

Серга рассказал, что жил в России с конца 2013 года до 2017-го, но учитывая съемки за границей и путешествия, в целом в этой стране он находился около двух с половиной лет. 

"Первое время я тогда еще с "Решкой" катался, а потом я себе устроил путешествие по миру. Когда я не понимал, чем дальше вообще заниматься, я начал путешествовать, но вещи лежали в Москве. Так что в общей сумме где-то два с половиной года [я там жил]", – рассказал Серга.

По его словам, жить в Москве ему было некомфортно. 

"Мне там работалось однозначно сложно. Я в первую очередь творец  я пишу, создаю. И для меня важен микроклимат, который помогает творить. В Москве мне было сложно что-либо создавать. Москва была городом, где нужно было продавать, делать что-то на регулярной основе, как на рельсах, – это очень системный город. И мне было неуютно там. Поэтому я оттуда и уехал", – рассказал музыкант.

Бацман уточнила, как с этической точки зрения украинцу жилось в России после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Серга ответил, что в тот период своей жизни он не пытался разобраться в происходящем и жил "с шорами" на глазах.

"Это было невежество. Это было нежелание, а где-то страх погружаться глубже в то, что происходит, потому что источников информации было много, и можно было выбрать позицию ту, которая на тот момент совпадала с твои путем. Поэтому я для себя выбрал такую позицию: я не понимаю, что происходит, – неразбериха полная, я человек аполитичный и не погружаюсь в политические конфликты. На тот момент меня эта позиция устраивала, – сказал музыкант. – Сейчас чем больше я узнаю о том, что происходило, тем больше появляется чувство: "Блин, как я был слеп! Как я этого не видел?" Да, мне стыдно. Мне стыдно за свое поведение в тот период. Мне стыдно за то, что я был слеп. А я был действительно слеп. Я залепил шорами себе глаза и видел то, что хотел видеть".

По словам Серги, если бы можно было вернуть время назад, он бы и участвовал в Революции достоинства, и раньше присоединился бы к Вооруженным силам Украины. 

"Когда сейчас я общаюсь с ребятами, которые с 2014 года воюют, которые были на Майдане, я понимаю: "Блин, а почему я был не с ними?" Если бы можно было переписать этот период жизни, я был бы с ними с самого начала. Потому что это достойнейшие люди, разглядеть красоту, благородство которых удалось только сейчас", – признался музыкант. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом").

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, Алеся Бацман, война России против Украины, война на Донбассе, Коля Серга
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