Речь об этом зашла при обсуждении вторжения российских войск в Украину в 2022 году в целом и на Донбассе в частности.

"Сейчас идет огневая борьба между двумя сторонами. И к сожалению, в отдельных моментах у нас еще нет такого огневого преимущества из-за отсутствия нужного количества огневых средств – артиллерийских и ракетных, а также боеприпасов к этим средствам. Напомню, что огромное количество боеприпасов Вооруженных сил Украины было уничтожено прямо в воздухе в 2012 и 2013 году, когда под видом утилизации ежедневно уничтожали десятки тысяч боеприпасов", – сказал Кривонос.

По его словам, сейчас это дает о себе знать, потому что уничтожались "стратегические запасы на ведение любой войны".

"Люди, которые отдавали такой приказ, не понесли ответственности. Мы очень подорвали наши ресурсы в плане артиллерийских стволов, и это была огромная ошибка. А, возможно, и не ошибка, а диверсия на уровне государственного руководства Вооруженных сил Украины в то время", – предположил Кривонос.

В этом контексте он задался вопросами о других моментах, влиявших на противостояние российской агрессии, в том числе почему "так бездарно потеряли огромную территорию на юге Украины, почему не были взорваны мосты из Крыма, почему не были взорваны мосты через Днепр в районе Херсона".

Война России против Украины. Главное (обновляется)