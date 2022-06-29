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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утилизация Украиной в 2012–2013 годах десятков тысяч боеприпасов могла быть диверсией – Кривонос

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Кривонос: Уничтожались стратегические запасы для ведения войны
Кривонос: Уничтожались стратегические запасы для ведения войны
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украинские военные потеряли много боеприпасов в ходе сомнительной утилизации. Такое мнение бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос выразил "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 28 июня.

Речь об этом зашла при обсуждении вторжения российских войск в Украину в 2022 году в целом и на Донбассе в частности.

"Сейчас идет огневая борьба между двумя сторонами. И к сожалению, в отдельных моментах у нас еще нет такого огневого преимущества из-за отсутствия нужного количества огневых средств – артиллерийских и ракетных, а также боеприпасов к этим средствам. Напомню, что огромное количество боеприпасов Вооруженных сил Украины было уничтожено прямо в воздухе в 2012 и 2013 году, когда под видом утилизации ежедневно уничтожали десятки тысяч боеприпасов", – сказал Кривонос.

По его словам, сейчас это дает о себе знать, потому что уничтожались "стратегические запасы на ведение любой войны".

"Люди, которые отдавали такой приказ, не понесли ответственности. Мы очень подорвали наши ресурсы в плане артиллерийских стволов, и это была огромная ошибка. А, возможно, и не ошибка, а диверсия на уровне государственного руководства Вооруженных сил Украины в то время", – предположил Кривонос.

В этом контексте он задался вопросами о других моментах, влиявших на противостояние российской агрессии, в том числе почему "так бездарно потеряли огромную территорию на юге Украины, почему не были взорваны мосты из Крыма, почему не были взорваны мосты через Днепр в районе Херсона".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля у ВСУ в ходе боев возник значительный дефицит боеприпасов, в том числе артиллерийских.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что был период, когда украинские военные из-за отсутствия боеприпасов не использовали артиллерию порядка 10 дней.

Помощь в пополнении запасов боеприпасов и вооружения предоставляют Украине страны Запада.

Теги: Россия, война, дефицит, вооружение, агрессия, оборона, утилизация, боеприпасы, диверсия, артиллерия, вторжение, Сергей Кривонос, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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