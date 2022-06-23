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В Конгрессе США предложили обучать украинских пилотов на самолетах НАТО

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Кинзингер отметил, что внес законопроект об обучении пилотов ВВС Украины на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16
Кинзингер отметил, что внес законопроект об обучении пилотов ВВС Украины на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16
Фото: EPA

Член Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер сообщил в Twitter 23 июня, что внес законопроект о подготовке украинских пилотов на самолетах НАТО.

Он опубликовал совместное фото с двумя пилотами Военно-воздушных сил (ВВС) Украины.

"Эти мужчины – пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", – написал Кинзингер.

Он сообщил, что внес законопроект совместно с членом Конгресса США от Демократической партии Крисси Хулахан, Кинзингера цитирует его пресс-служба.  

"Этот законопроект позволит Соединенным Штатам начать обучение украинских пилотов и членов летных экипажей на F-15, F-16 и других воздушных судах, в то время как администрация продолжает рассматривать вопрос об отправке такого оборудования", – говорится в релизе.

Кинзингер и Хулахан, которые служили в ВВС США, признают важность установления господства в воздушном бою.

"Если наши военные решат передать самолеты [Украине], нам нужно, чтобы их пилоты были готовы немедленно их использовать. Наши двусторонние усилия обеспечат проведение обучения. Соединенные Штаты продолжают оставаться стойкими сторонниками борьбы Украины за ее суверенитет", – подчеркнула конгрессмен-демократ Хулахан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня заявил, что Запад помогает Украине обороняться от РФ, но не вступает в войну, поэтому было договорено не поставлять Киеву определенный вид вооружений, например, штурмовые самолеты или танки, и президент Владимир Зеленский "в курсе этого".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 27 мая в Чехии, заявляла, что помощь Украине танками и самолетами "абсолютно правомерна" и мировое сообщество должно ответить силой на преступления России.

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