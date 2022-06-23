В Конгрессе США предложили обучать украинских пилотов на самолетах НАТО

Кинзингер отметил, что внес законопроект об обучении пилотов ВВС Украины на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16 Фото: EPA

Он опубликовал совместное фото с двумя пилотами Военно-воздушных сил (ВВС) Украины.

"Эти мужчины – пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", – написал Кинзингер.

When pilots talk stuff….



These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK — Adam Kinzinger * (@AdamKinzinger) June 22, 2022

Он сообщил, что внес законопроект совместно с членом Конгресса США от Демократической партии Крисси Хулахан, Кинзингера цитирует его пресс-служба.

"Этот законопроект позволит Соединенным Штатам начать обучение украинских пилотов и членов летных экипажей на F-15, F-16 и других воздушных судах, в то время как администрация продолжает рассматривать вопрос об отправке такого оборудования", – говорится в релизе.

Кинзингер и Хулахан, которые служили в ВВС США, признают важность установления господства в воздушном бою.

"Если наши военные решат передать самолеты [Украине], нам нужно, чтобы их пилоты были готовы немедленно их использовать. Наши двусторонние усилия обеспечат проведение обучения. Соединенные Штаты продолжают оставаться стойкими сторонниками борьбы Украины за ее суверенитет", – подчеркнула конгрессмен-демократ Хулахан.

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