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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликованы спутниковые снимки Змеиного после бегства оккупантов

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Над островом поднимается дым от сгоревших техники и зданий
Над островом поднимается дым от сгоревших техники и зданий
Фото: ЕРА

Компания Maxar Technologies обнародовала в Twitter спутниковые снимки острова Змеиный в Черном море (Одесская область), который в ночь на 30 июня покинули российские оккупанты.

Фото сделаны 30 июня, на фото виден дым от горящих зданий и техники.  

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Как отметили в оперативном командовании "Юг" вечером 30 июня, на Змеином продолжают раздаваться взрывы, над островом поднимается дым

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

21 июня ОК "Юг" сообщило об ударе по острову, в результате которого были уничтожены российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная станция и автомобильная техника. На следующий день Буданов сказал, что идет операция по освобождению острова и она будет продолжаться до тех пор, пока его полностью не освободят от оккупантов. 

После этого командование сообщало об успешном нанесении ударов по острову, а утром 30 июня проинформировало: после очередного удара оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.  

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: разведка, Одесская область, спутник, война России против Украины, остров Змеиный, российские оккупанты
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