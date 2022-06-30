Опубликованы спутниковые снимки Змеиного после бегства оккупантов

Фото сделаны 30 июня, на фото виден дым от горящих зданий и техники.

Как отметили в оперативном командовании "Юг" вечером 30 июня, на Змеином продолжают раздаваться взрывы, над островом поднимается дым.

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

21 июня ОК "Юг" сообщило об ударе по острову, в результате которого были уничтожены российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная станция и автомобильная техника. На следующий день Буданов сказал, что идет операция по освобождению острова и она будет продолжаться до тех пор, пока его полностью не освободят от оккупантов.

После этого командование сообщало об успешном нанесении ударов по острову, а утром 30 июня проинформировало: после очередного удара оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".