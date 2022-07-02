В МВД Украины оценили, как "очень высокий", риск захвата оккупантами Луганской области

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном на YouTube-канале СМИ, выразил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
"По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная. Интенсивность обстрелов Луганской области такая, какой в Европе не было после 1944–1945 годов. Плюс превосходство в технике и живой силе", – сказал он.
В то же время, по мнению Денисенко, захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее".
"Там есть по сути две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто", – отметил советник главы МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. В Генштабе ВСУ заявили 1 июля, что оккупанты пытаются взять под полный контроль Луганскую область.
По состоянию на 2 июля ВСУ контролируют 45% территории Донецкой области, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
Чтобы выйти на границы Донецкой области, оккупантам нужно взять четыре крупных города, как Лисичанск и Северодонецк, отметил 24 июня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.