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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МВД Украины оценили, как "очень высокий", риск захвата оккупантами Луганской области

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Интенсивность обстрелов Луганской области такая, какой в Европе не было после 1944 1945 годов, отметил Денисенко
Интенсивность обстрелов Луганской области такая, какой в Европе не было после 1944–1945 годов, отметил Денисенко
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Риск захвата российскими оккупационными войсками территории Луганской области очень высок.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном на YouTube-канале СМИ, выразил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная. Интенсивность обстрелов Луганской области такая, какой в Европе не было после 1944–1945 годов. Плюс превосходство в технике и живой силе", – сказал он.

В то же время, по мнению Денисенко, захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее".

"Там есть по сути две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто", – отметил советник главы МВД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. В Генштабе ВСУ заявили 1 июля, что оккупанты пытаются взять под полный контроль Луганскую область.

По состоянию на 2 июля ВСУ контролируют 45% территории Донецкой области, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Чтобы выйти на границы Донецкой области, оккупантам нужно взять четыре крупных города, как Лисичанск и Северодонецк, отметил 24 июня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Теги: Россия, МВД, Украина, Луганская область, Донецкая область, Славянск, захват, граница, Краматорск, Лисичанск, советник, обстрелы, война России против Украины, интервью, Вадим Денисенко
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