В МВД Украины оценили, как "очень высокий", риск захвата оккупантами Луганской области

Интенсивность обстрелов Луганской области такая, какой в Европе не было после 1944–1945 годов, отметил Денисенко Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном на YouTube-канале СМИ, выразил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная. Интенсивность обстрелов Луганской области такая, какой в Европе не было после 1944–1945 годов. Плюс превосходство в технике и живой силе", – сказал он.

В то же время, по мнению Денисенко, захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее".

"Там есть по сути две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто", – отметил советник главы МВД.

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