Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен и под контролем Украины – спикер Нацгвардии

"Сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинской армии", – сказал Музычук.

По его словам, ситуация на лисичанском и бахмутском направлениях, а также в Харьковской области сейчас самая сложная на всей линии фронта.

"Целью врага здесь остается выход на админграницу Донецкой и Луганской областей. Также на славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", – сказал спикер.

О том, что Лисичанск якобы в окружении, заявил 2 июля в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. "Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками... Противнику деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты. Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться", – написал он.

Уже через час политик заявил: "Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!"