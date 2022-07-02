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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен и под контролем Украины – спикер Нацгвардии

Бои в Луганской области продолжаются
Бои в Луганской области продолжаются
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

В Национальной гвардии Украины опровергают, что Лисичанск Луганской области якобы окружен российскими войсками. Заявление сделал спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинской армии", – сказал Музычук.

По его словам, ситуация на лисичанском и бахмутском направлениях, а также в Харьковской области сейчас самая сложная на всей линии фронта.

"Целью врага здесь остается выход на админграницу Донецкой и Луганской областей. Также на славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", – сказал спикер.

О том, что Лисичанск якобы в окружении, заявил 2 июля в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. "Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками... Противнику деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты. Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться", – написал он.

Уже через час политик заявил: "Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!"

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.

1 июля оккупанты провели в районе Лисичанска разведку боем, украинские военные отразили ее, сообщили в Генштабе.

Теги: Луганская область, Рамзан Кадыров, Национальная гвардия, Харьковская область, Лисичанск, война России против Украины, Бахмут
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