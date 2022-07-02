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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Лисичанска оккупанты закрепляются в районе Верхнекаменки – Генштаб ВСУ

Лисичанск находится под контролем ВСУ
Лисичанск находится под контролем ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты укрепляются в районе села Верхнекаменка Луганской области, где находится Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом проинформировал 2 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник вел артиллерийские и минометные обстрелы на краматорском, бахмутском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях.

Возле Берестового Донецкой области противник провел разведку боем, но, по данным Генштаба, "украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти".

"На славянском направлении враг продолжает ведение обороны. Обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенково. Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины еще раз успешно отбили. [...] Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его", – подчеркнули в ВСУ.

По данным его Генштаба, на харьковском направлении оккупанты занимаются обороной занятых ранее позиций, обстреливал населенные пункты в окрестностях Харькова.

"[Враг] вел штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Нанес авиаудар недалеко от Верхнего Салтова и Прудянки. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10", – отметили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02uYvAvrDSWUV1kmjtB7mMj4XvQB6JZMqn13M8fj7ctsNg8DYTBprV8DWmH7997rYnl?__cft__[0]=AZUKP09xbLDmS_Rmv3QxnNmY39Zjw0q2VDfvxb8O5c2LAU8InG85BjiBspjwnUII0Gp81X2rGiPjt6JtYqhOHDHci1yyGIi3diE_UXaRU2dIZzjzK14FLnMe06nqZPR9eyjHShuP5c0eEp9qMKbxYufGVw-Rqnc0NkGitvHPK1234g&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

От Верхнекаменки до Лисичанска расстояние – около семи километров.

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. Вооруженные силы Украины не планируют отступление от Лисичанска, отмечали в Генштабе ВСУ 30 июня.

1 июля оккупанты провели в районе Лисичанска разведку боем, украинские военные отразили ее, сообщили в Генштабе.

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