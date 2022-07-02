Возле Лисичанска оккупанты закрепляются в районе Верхнекаменки – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник вел артиллерийские и минометные обстрелы на краматорском, бахмутском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях.

Возле Берестового Донецкой области противник провел разведку боем, но, по данным Генштаба, "украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти".

"На славянском направлении враг продолжает ведение обороны. Обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенково. Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины еще раз успешно отбили. [...] Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его", – подчеркнули в ВСУ.

По данным его Генштаба, на харьковском направлении оккупанты занимаются обороной занятых ранее позиций, обстреливал населенные пункты в окрестностях Харькова.

"[Враг] вел штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Нанес авиаудар недалеко от Верхнего Салтова и Прудянки. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10", – отметили украинские военные.

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От Верхнекаменки до Лисичанска расстояние – около семи километров.