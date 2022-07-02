"Мощности противника сокращены". ВСУ нанесли авиаудар по опорному пункту оккупантов в Николаевской области – командование "Юг"

Об этом 2 июля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Нашей авиацией нанесен удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного Николаевской области, – говорится в сообщении. – Мощности противника сокращены на один зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", две боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.