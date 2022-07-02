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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чуть ли не палками выгоняем". Ким рассказал об эвакуации из прифронтовых районов Николаевской области

Ким призвал эвакуироваться жителей прифронтовых районов области и двух районов Николаева
Ким призвал эвакуироваться жителей прифронтовых районов области и двух районов Николаева
Фото: radiosvoboda.org

Власти Николаевской области призывают эвакуироваться жителей прифронтовых населенных пунктов региона, но многие отказываются. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью "Радіо Свобода".

"Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не палками выгоняем остальных. Они отказываются, подписывают документы об отказе, не хотят ехать оттуда. Нам приходится туда ездить, привозить еду, уговаривать, чтобы они эвакуировались", – сказал Ким. 

Он отметил, что люди "уже привыкли к войне", не всегда прислушиваются к советам и, в частности, отказываются покидать свои дома, оказавшиеся на линии столкновения.

"Возможность их вывезти есть, и предложения от нас тоже есть. У нас достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются. Мы перевозим в Николаев, потом службы разбираются, кто куда может уехать. Внутри региона, за пределы региона, у нас есть партнерские отношения с другими областями и странами. Они принимают наших людей и готовы там помогать", – добавил глава ОВА. 

Местные власти раньше призывали также эвакуироваться жителей двух районов Николаева, Ингульского и Корабельного, которые оккупанты обстреливали артиллерией. 

"Это до сих пор актуальная угроза, российская армия дотягивается до этих объектов. Хотя мы отбили эту артиллерию, но все равно они "достают". Поэтому да, если есть возможность, переселяйтесь. Хотя бы временно в более безопасные районы", – сказал Ким. 

Контекст:

Российская армия атакует Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. 

Оккупанты активно обстреливают Николаев и населенные пункты области. Власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

Теги: Николаев, эвакуация, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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