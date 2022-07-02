"Чуть ли не палками выгоняем". Ким рассказал об эвакуации из прифронтовых районов Николаевской области

"Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не палками выгоняем остальных. Они отказываются, подписывают документы об отказе, не хотят ехать оттуда. Нам приходится туда ездить, привозить еду, уговаривать, чтобы они эвакуировались", – сказал Ким.

Он отметил, что люди "уже привыкли к войне", не всегда прислушиваются к советам и, в частности, отказываются покидать свои дома, оказавшиеся на линии столкновения.

"Возможность их вывезти есть, и предложения от нас тоже есть. У нас достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются. Мы перевозим в Николаев, потом службы разбираются, кто куда может уехать. Внутри региона, за пределы региона, у нас есть партнерские отношения с другими областями и странами. Они принимают наших людей и готовы там помогать", – добавил глава ОВА.

Местные власти раньше призывали также эвакуироваться жителей двух районов Николаева, Ингульского и Корабельного, которые оккупанты обстреливали артиллерией.

"Это до сих пор актуальная угроза, российская армия дотягивается до этих объектов. Хотя мы отбили эту артиллерию, но все равно они "достают". Поэтому да, если есть возможность, переселяйтесь. Хотя бы временно в более безопасные районы", – сказал Ким.