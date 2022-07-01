Оккупанты 1 июля выпустили по Николаеву "целый дивизион ракет" – глава ОВА

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Сегодня целый дивизион ракет прилетел, 12 штук. Нет жертв. Нас святой Николай бережет. Часть сбила ПВО, в общем нормально. Спасибо святому Николаю", – сказал руководитель ОВА.

Ким также сообщил о передаче украинским военным 10 новых пикапов.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, оккупанты попали ракетами в частные предприятия.

"Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения", – отметил городской голова в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.

В ночь на 28 июня захватчики нанесли 11 ракетных ударов по Николаеву, а также обстреляли Очаков Николаевской области. В результате в Очакове погибли три человека, в том числе шестилетняя девочка.