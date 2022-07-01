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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 июля оккупанты обстреляли предприятие в Николаеве, одну ракету сбила ПВО – Ким

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Утром 1 июля российские оккупанты обстреляли Николаев. Об этом сообщил глава областной военной аадминистрации Виталий Ким в Telegram.

"Сегодня прилет в Николаеве по предприятию (без жертв) и одну ракету сбила наша ПВО", – написал он.

По иннформации Кима, 30 июня из РСЗО "Смерч" запрещенными кассетными снарядами был обстрелян Корабельный район Николаева. Потерпевших нет.

В Баштанском районе Николаевской области 30 июня оккупанты обстреляли Ингульскую общину.

"Обстрелы были за пределами населенных пунктов. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует свет. По предварительной информации, пострадавших нет. 1 июля около 4.30 обстрелам подверглась Широковская община. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – говорится в сообщении.

Также 30 июня оккупанты обстреливали Николаевский район.

"30 июня, с 16.50 на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской общины зафиксированы обстрелы вражескими кассетными боеприпасами окрестностей села Парутино. Потерпевших и значительных разрушений нет. Также 30 июня, примерно с 20.55, были обстрелы села Заселье Первомайской общины. В результате чего произошло возгорание нежилого хозяйственного подсобного помещения", – сообщил Ким.

Ночью 1 июля российские войска обстреливали село Лиманы Галициновской общины, потерпевших нет. Также сегодня утром обстреляли село Старая Богдановка, есть разрушения инфраструктуры, но пострадавших нет.

"1 июля около 5.20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработало ПВО, сбитая ракета ориентировочно упала на границу с Кировоградской областью. По состоянию на 8.20 идут поиски падения", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.

В ночь на 28 июня захватчики нанесли 11 ракетных ударов по Николаеву, а также обстреляли Очаков Николаевской области. В результате в Очакове погибли три человека, в том числе шестилетняя девочка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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