1 июля оккупанты обстреляли предприятие в Николаеве, одну ракету сбила ПВО – Ким

"Сегодня прилет в Николаеве по предприятию (без жертв) и одну ракету сбила наша ПВО", – написал он.
По иннформации Кима, 30 июня из РСЗО "Смерч" запрещенными кассетными снарядами был обстрелян Корабельный район Николаева. Потерпевших нет.
В Баштанском районе Николаевской области 30 июня оккупанты обстреляли Ингульскую общину.
"Обстрелы были за пределами населенных пунктов. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует свет. По предварительной информации, пострадавших нет. 1 июля около 4.30 обстрелам подверглась Широковская община. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – говорится в сообщении.
Также 30 июня оккупанты обстреливали Николаевский район.
"30 июня, с 16.50 на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской общины зафиксированы обстрелы вражескими кассетными боеприпасами окрестностей села Парутино. Потерпевших и значительных разрушений нет. Также 30 июня, примерно с 20.55, были обстрелы села Заселье Первомайской общины. В результате чего произошло возгорание нежилого хозяйственного подсобного помещения", – сообщил Ким.
Ночью 1 июля российские войска обстреливали село Лиманы Галициновской общины, потерпевших нет. Также сегодня утром обстреляли село Старая Богдановка, есть разрушения инфраструктуры, но пострадавших нет.
"1 июля около 5.20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработало ПВО, сбитая ракета ориентировочно упала на границу с Кировоградской областью. По состоянию на 8.20 идут поиски падения", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.
22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.
В ночь на 28 июня захватчики нанесли 11 ракетных ударов по Николаеву, а также обстреляли Очаков Николаевской области. В результате в Очакове погибли три человека, в том числе шестилетняя девочка.