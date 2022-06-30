Спасатели нашли тело женщины во время разбора завалов пятиэтажки в Николаеве. Число погибших достигло семи

Об этом в Telegram проинформировал 30 июня пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Только что во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день уже семь погибших и шесть пострадавших", – говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли три человека и пятеро ранены.

По состоянию на 17.00 было известно о пяти погибших и пяти раненых в результате обстрела оккупантами. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, кроме пятиэтажки, оккупанты попали утром в гаражный кооператив, базу отдыха, портовую и производственную инфраструктуру города.