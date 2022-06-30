Спецоперация "Спасение лабрика". В Николаеве спасатели эвакуировали пса из разрушенного дома. Видео

О помощи спасателей попросил владелец собаки – его эвакуировали раньше с помощью автолестницы.

"Разве наши ребята бросят кого-нибудь в беде, даже если этот "кто-то" с хвостом? Беднягу решили освобождать, используя кран с люлькой. Пес был ужасно перепуган, поэтому спецоперация "Спасение лабрика" оказалась непростой – хвостатый никак не хотел перемещаться в люльку автокрана", – говорится в сообщении.

Но в итоге все прошло удачно, отметили в ГСЧС – хозяин и его друг спасены и живы.

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