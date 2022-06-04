В Киеве создают мурал в честь пса Патрона

Работа еще не закончена, однако с ней уже фотографируются прохожие, "мимо не проходят даже собаки", говорится в сообщении.
"Он стал символом этой войны. Надеемся, что он будет доставлять радость людям. Хотим поднять патриотический дух", – сказала главный инженер КП "Киевзеленстрой" Соломенского района Виктория Майструк.
Столица стала как минимум четвертым городом, в котором Патрона запечатлели на стене. Предыдущие портреты хвостатого сапера появились в Ровно, Полтаве и Запорожье.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.
Пес Патрон служит вместе с пиротехником, майором ГСЧС Михаилом Ильевым.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу". А тот в ответ облаял президента и канадского премьера Джастина Трюдо.
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.