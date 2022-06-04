В Киеве создают мурал в честь пса Патрона

Патрону посвящают картины не только в интернете, но и на стенах городов Фото: kyiv.media

Работа еще не закончена, однако с ней уже фотографируются прохожие, "мимо не проходят даже собаки", говорится в сообщении.

"Он стал символом этой войны. Надеемся, что он будет доставлять радость людям. Хотим поднять патриотический дух", – сказала главный инженер КП "Киевзеленстрой" Соломенского района Виктория Майструк.

Столица стала как минимум четвертым городом, в котором Патрона запечатлели на стене. Предыдущие портреты хвостатого сапера появились в Ровно, Полтаве и Запорожье.

фотогалерея ( 1 из 3) Полтава. Фото: poltava.to Запорожье. Скриншот: tsn.ua Ровно. Фото: rv.gov.ua

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