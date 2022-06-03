Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото

"Встречу с Патроном нельзя назвать любовью с первого взгляда, но, поделившись лакомствами, мы нашли общий язык, и будем вместе работать ради победы", – говорится на странице кота Левчика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Левчик-Котячии * мер Львова (@lvivcitycat)

На странице Патрона в Instagram сообщается, что пес прибыл во Львов, чтобы в том числе навестить в одной из львовских больниц детей, которые получили ранения во время обстрелов мирных городов российскими оккупантами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Патрон * (@patron_dsns)