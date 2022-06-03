Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото

"Встречу с Патроном нельзя назвать любовью с первого взгляда, но, поделившись лакомствами, мы нашли общий язык, и будем вместе работать ради победы", – говорится на странице кота Левчика.
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На странице Патрона в Instagram сообщается, что пес прибыл во Львов, чтобы в том числе навестить в одной из львовских больниц детей, которые получили ранения во время обстрелов мирных городов российскими оккупантами.
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Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но пес Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.