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ОБЩЕСТВО

Николаевский зоопарк впервые после начала вторжения возобновляет работу

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Николаевский зоопарк снова откроют для посетителей, пока по выходным
Николаевский зоопарк снова откроют для посетителей, пока по выходным
Скриншот: Владимир Топчий / Facebook

В Николаеве после трехмесячного перерыва 11 июня будет открыт зоопарк. Об этом 7 июня сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Пока что зоопарк будет работать только по выходным, с 9.00 до 16.00.

"Уверен, прогулки в зоопарке доставят вам много удовольствия", – написал Сенкевич.

По его словам, несмотря на войну и то, что заведение три месяца было закрыто для посетителей, его работники сделали все, чтобы сохранить животных и территорию в надлежащих условиях и даже улучшить их.

Директор зоопарка Владимир Топчий в Facebook сообщил, что у заведения есть еще одна хорошая новость: слоны Динкар и Шанти опробовали бассейн после ремонта.

"Судя по всему, большой бассейн им понравился, и мы, и они благодарны строителям за хорошую работу, тем более в военное время", – написал он 

Он также сообщил, что сотрудники зоопарка, принимавшие самое активное участие в сохранении, кормлении и уходе за животными, получили от мэра грамоты и премии.

https://www.facebook.com/topchy.zoo/posts/5256393841102823

Контекст:

Во время обстрелов Николаева снаряды российских оккупантов попадали в том числе и в зоопарк

Пока зоопарк не работал, жители Николаева, других регионов Украины и зарубежья выкупали электронные билеты, чтобы поддержать его, отмечает "Укринформ"

Теги: Николаев, животные, зоопарк, Александр Сенкевич, слоны
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