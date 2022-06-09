Николаевский зоопарк впервые после начала вторжения возобновляет работу

Пока что зоопарк будет работать только по выходным, с 9.00 до 16.00.
"Уверен, прогулки в зоопарке доставят вам много удовольствия", – написал Сенкевич.
По его словам, несмотря на войну и то, что заведение три месяца было закрыто для посетителей, его работники сделали все, чтобы сохранить животных и территорию в надлежащих условиях и даже улучшить их.
Директор зоопарка Владимир Топчий в Facebook сообщил, что у заведения есть еще одна хорошая новость: слоны Динкар и Шанти опробовали бассейн после ремонта.
"Судя по всему, большой бассейн им понравился, и мы, и они благодарны строителям за хорошую работу, тем более в военное время", – написал он
Он также сообщил, что сотрудники зоопарка, принимавшие самое активное участие в сохранении, кормлении и уходе за животными, получили от мэра грамоты и премии.
Во время обстрелов Николаева снаряды российских оккупантов попадали в том числе и в зоопарк.
Пока зоопарк не работал, жители Николаева, других регионов Украины и зарубежья выкупали электронные билеты, чтобы поддержать его, отмечает "Укринформ".