Николаевский зоопарк впервые после начала вторжения возобновляет работу

Николаевский зоопарк снова откроют для посетителей, пока по выходным Скриншот: Владимир Топчий / Facebook

Пока что зоопарк будет работать только по выходным, с 9.00 до 16.00.

"Уверен, прогулки в зоопарке доставят вам много удовольствия", – написал Сенкевич.

По его словам, несмотря на войну и то, что заведение три месяца было закрыто для посетителей, его работники сделали все, чтобы сохранить животных и территорию в надлежащих условиях и даже улучшить их.

Директор зоопарка Владимир Топчий в Facebook сообщил, что у заведения есть еще одна хорошая новость: слоны Динкар и Шанти опробовали бассейн после ремонта.

"Судя по всему, большой бассейн им понравился, и мы, и они благодарны строителям за хорошую работу, тем более в военное время", – написал он

Он также сообщил, что сотрудники зоопарка, принимавшие самое активное участие в сохранении, кормлении и уходе за животными, получили от мэра грамоты и премии.