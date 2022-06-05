"Операция "Подкова". Украинские военные спасли из зоны боевых действий двух пони. Видео

"Операция "Подкова" по спасению братьев наших меньших выполнена успешно! Наши воины 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода по приказу командования эвакуировали из зоны боевых действий двух пони", – говорится в сообщении.

Как рассказали военные, животные были очень истощены и запуганы постоянными вражескими обстрелами.

"Нашим рыцарям удалось успокоить и обуздать пони, но как только это заметили вражеские силы – по украинским защитникам был открыт плотный огонь. Однако, несмотря на все сложности, сейчас животные находятся в безопасности", – сообщили в бригаде.

При содействии командования бригады пони разместили в Николаевском зоопарке, где за ними ухаживают.

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