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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Операция "Подкова". Украинские военные спасли из зоны боевых действий двух пони. Видео

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Пони были истощены и напуганы обстрелами
Пони были истощены и напуганы обстрелами
Скриншот: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

Украинские военные 28-й отдельной механизированной бригады эвакуировали из прифронтового села на юге Украины двух пони, теперь они в безопасности в Николаевском зоопарке. Об этом сообщила 4 июня пресс-служба бригады в Facebook.

"Операция "Подкова" по спасению братьев наших меньших выполнена успешно! Наши воины 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода по приказу командования эвакуировали из зоны боевых действий двух пони", – говорится в сообщении.

Как рассказали военные, животные были очень истощены и запуганы постоянными вражескими обстрелами.

"Нашим рыцарям удалось успокоить и обуздать пони, но как только это заметили вражеские силы – по украинским защитникам был открыт плотный огонь. Однако, несмотря на все сложности, сейчас животные находятся в безопасности", – сообщили в бригаде.

При содействии командования бригады пони разместили в Николаевском зоопарке, где за ними ухаживают.

https://www.facebook.com/28brigade/videos/760980711744804/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: животные, военные, эвакуация, зоопарк, война России против Украины, лошади
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