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23 мая, 2022
 
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"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы

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Шафа провела около двух месяцев на седьмом этаже без воды и еды
Шафа провела около двух месяцев на седьмом этаже без воды и еды
Фото: shafa_the_cat / Instagram

Кошка, которая 2 мая была эвакуирована из разрушенного российскими оккупантами дома в Бородянке Киевской области, была передана волонтерами ее прежней хозяйке Анастасии. Об этом 22 мая сообщается на странице животного в Instagram, которую от ее имени вели волонтеры.

"Здоровье Шафы улучшается, она может свободно дышать, поэтому пребывание в кислородной камере ей больше не нужно. Поэтому Шафа вернулась к хозяйке Анастасии",  говорится в публикации.

Волонтеры подчеркнули, что перед тем, как отдать спасенную кошку, убедились, что прежняя хозяйка готова о ней позаботиться.

Контекст:

О том, что у спасенной в Бородянке кошки есть хозяева, стало известно спустя несколько дней после того, как сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) эвакуировали животное с седьмого этажа и передали его волонтерам "Зоопатруля".

Волонтеры в свою очередь нашли для питомца новых хозяев, которые назвали кошку Шафой и завели для нее страницу в Instagram. Они сообщили, что кошка провела около двух месяцев на седьмом этаже без воды и еды. Все это время кошка находилась в барокамере на вентиляции легких.

После огласки истории спасения Шафы на странице "Бородянка Online" в Facebook пользователь Ирина Астахова заявила, что спасенную кошку на самом деле зовут Глория и у нее есть хозяева, которые хотят ее вернуть.

В "Зоопатруле" в ответ сообщили, что не намерены возвращать Шафу прежним хозяевам. "Кошку бросили, она тысячу раз могла погибнуть от бомбежек, а дальше – от голода. Никто о ней не думал, кошку случайно заметили волонтеры. Мы спасли около 300 животных. Однако большинство из них никаким хозяевам не нужны. Почему же такое внимание к Шафе? Потому что она популярна? Это цинично", – написали они тогда.

11 мая хозяйка кошки, жительница Бородянки Анастасия Лунева заявила, что ей удалось договориться с волонтерами о том, чтобы после лечения кошка осталась жить у нее.

Теги: здоровье, животные, волонтеры, лечение, спасение, кошки, животное, Бородянка
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