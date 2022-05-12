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12 мая, 2022
 
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"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой

Кошка Глория, которая после спасения была названа Шафой, провела на седьмом этаже разрушенного дома около двух месяцев без еды и воды
Кошка Глория, которая после спасения была названа Шафой, провела на седьмом этаже разрушенного дома около двух месяцев без еды и воды
Фото: shafa_the_cat / Instagram

Кошка, которая 2 мая была эвакуирована из разрушенного российскими оккупантами дома в Бородянке Киевской области, находится в барокамере на вентиляции легких. Об этом 12 мая на своей странице в Instagram сообщили волонтеры из организации "Зоопатруль".

"Мы приглашали предыдущую хозяйку навестить кошку, убедиться в состоянии ее здоровья. К сожалению, сейчас хозяйка не может навестить кошку, потому что находится в западной части Украины. Есть надежда, что она приедет на следующей неделе. На данный момент кошка не транспортабельная. Отправить ее в такую дальнюю дорогу – равносильно убить. Решение о лечении Шафы принимают ветеринары в клинике", – говорится в публикации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что у спасенной в Бородянке кошки есть хозяева, стало известно спустя несколько дней после того, как сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) эвакуировали животное с седьмого этажа и передали его волонтерам "Зоопатруля".

Волонтеры в свою очередь нашли для питомца новых хозяев, которые назвали кошку Шафой и завели для нее страницу в Instagram. Они сообщили, что кошка провела около двух месяцев на седьмом этаже без воды и еды.

После огласки истории спасения Шафы на странице "Бородянка Online" в Facebook пользователь Ирина Астахова заявила, что спасенную кошку на самом деле зовут Глория и у нее есть хозяева, которые хотят ее вернуть. "Так случилось, что во время авиаударов кошка спряталась и владелец не нашел ее в своей квартире! Ее искали! Не вините владельца, что бросил ее, он ее не бросал, он ее тоже искал, она ему очень дорога", – написала Астахова. Она уточнила, что на самом деле кошка жила на восьмом этаже, а во время обстрела дома спряталась этажом ниже.

В "Зоопатруле" в ответ сообщили, что не намерены возвращать Шафу прежним хозяевам. "Кошку бросили, она тысячу раз могла погибнуть от бомбежек, а дальше – от голода. Никто о ней не думал, кошку случайно заметили волонтеры. Мы спасли около 300 животных. Однако большинство из них никаким хозяевам не нужны. Почему же такое внимание к Шафе? Потому что она популярна? Это цинично", – написали они тогда.

11 мая хозяйка кошки, жительница Бородянки Анастасия Лунева заявила, что ей удалось договориться с волонтерами о том, чтобы после лечения кошка осталась жить у нее.

Теги: лечение, война России против Украины, спасение, кошки, животное, Бородянка
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