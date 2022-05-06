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06 мая, 2022
 
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"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя

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Новый питомец Кулебы был спасен из Мариуполя
Новый питомец Кулебы был спасен из Мариуполя
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 мая опубликовал в Instagram короткий ролик, в котором запечатлен новый питомец их семьи – пес по кличке Марик – во время игры с бутылкой из-под алкоголя.

"Марик оказался боевым, с характером. Не подчиняется старшим собакам и объявляет войну любым вызывающим подозрение объектам. К примеру, войну пустой бутылке. А в остальных моментах он – любовь и ми-ми-ми", – подписал ролик Кулеба.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 апреля Кулаба рассказал, что его новый питомец был вывезен из Мариуполя вместе с другими животными после того, как его хозяева пропали без вести. 

Кроме Марика, у Кулебы есть еще собаки Густав и Бенджи.

Теги: животные, Мариуполь, Дмитрий Кулеба, бутылки
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