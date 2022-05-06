"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя

"Марик оказался боевым, с характером. Не подчиняется старшим собакам и объявляет войну любым вызывающим подозрение объектам. К примеру, войну пустой бутылке. А в остальных моментах он – любовь и ми-ми-ми", – подписал ролик Кулеба.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 апреля Кулаба рассказал, что его новый питомец был вывезен из Мариуполя вместе с другими животными после того, как его хозяева пропали без вести.

Кроме Марика, у Кулебы есть еще собаки Густав и Бенджи.