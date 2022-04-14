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14 апреля, 2022
 
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"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести

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У Кулебы теперь, кроме Густава и Бенджи, есть третий пес по кличке Марик
У Кулебы теперь, кроме  Густава и Бенджи, есть третий пес по кличке Марик
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 апреля опубликовал в Instagram короткий ролик, в котором запечатлен новый питомец их семьи – пес по кличке Марик.

"Его вместе с другими собачками вывезли из Мариуполя, где пропали без вести люди, у которых мама собака родила щенков. Поэтому Марик. Я не мог не дать ему шанс на счастливую собачью жизнь. Теперь у других моих двух собак  Густава и Бенджи  появился новый друг. Война – это страдание не только людей, но и животных. И человечность – это заботиться и о первых, и о вторых. Берите оставшихся животных", – написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сейчас в нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений российской армии".

Теги: животные, Мариуполь, Дмитрий Кулеба, собаки, война России против Украины
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