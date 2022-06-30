Число жертв и раненых от ракетного удара по Николаеву вновь возросло

"Спасатели продолжают работу по поиску погибших и разбору конструкций разрушенного жилого дома... В настоящее время извлечены тела шести погибших. Пострадали шесть человек", – сказано в сообщении.

Скриншот: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

По информации Общественного, ночью спасатели достали из-под завалов тело женщины.

Накануне Общественному сообщили в ГСЧС, что двое из раненых – спасатели.

Глава областной ОВА Виталий Ким сегодня утром сообщил, что всего вчера по Николаеву оккупанты выпустили более 10 ракет.

Также россияне продолжают обстрелы сел по линии фронта. 29 июня была ранена супружеская пара мирных жителей в Березнеговатовской общине. Ночью и утром обстрелы нескольких общин продолжились, повреждены и разрушены жилые дома, о пострадавших пока информации нет.

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