ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв и раненых от ракетного удара по Николаеву вновь возросло

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спасательно-поисковые работы продолжаются
Спасательно-поисковые работы продолжаются
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

По состоянию на 8.00 30 июня известно о шести погибших и шести раненых в результате ракетного удара по Николаеву 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГСЧС.

"Спасатели продолжают работу по поиску погибших и разбору конструкций разрушенного жилого дома... В настоящее время извлечены тела шести погибших. Пострадали шесть человек", – сказано в сообщении. 

Скриншот: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook
Скриншот: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

По информации Общественного, ночью спасатели достали из-под завалов тело женщины. 

Накануне Общественному сообщили в ГСЧС, что двое из раненых – спасатели. 

Глава областной ОВА Виталий Ким сегодня утром сообщил, что всего вчера по Николаеву оккупанты выпустили более 10 ракет. 

Также россияне продолжают обстрелы сел по линии фронта. 29 июня была ранена супружеская пара мирных жителей в Березнеговатовской общине. Ночью и утром обстрелы нескольких общин продолжились, повреждены и разрушены жилые дома, о пострадавших пока информации нет. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли три человека и пятеро ранены.

По состоянию на 17.00 было известно о пяти погибших и пяти раненых в результате обстрела оккупантами. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, кроме пятиэтажки, оккупанты попали утром в гаражный кооператив, базу отдыха, портовую и производственную инфраструктуру города.

Теги: Николаев, ГСЧС, раненые, Николаевская область, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы люди и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой
"Мы люди и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой
  Никитюк: Я не думала, что украинцы настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
  Никитюк: Я не думала, что украинцы – настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Все еще есть элегантные линии". 46-летняя звезда "Блондинки в законе" показала фигуру в купальнике
"Все еще есть элегантные линии". 46-летняя звезда "Блондинки в законе" показала фигуру в купальнике
  "Хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США
  "Хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США
  "Я бы хотела и мальчика, и девочку". Могилевская рассказала о своей будущей семье
  "Я бы хотела и мальчика, и девочку". Могилевская рассказала о своей будущей семье
  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами
  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта G
Алеся БАЦМАН
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (342169)
2
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (120208)
3
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (118710)
4
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (91399)
5
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (91383)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (76897)
7
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (54028)
8
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (50137)
 
 
 
 