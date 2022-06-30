Серга: В госпитале в Киеве ко мне подошел серьезно раненый мужчина и сказал: "Раньше я думал, что ты мудак, а сейчас тебя люблю"

"Есть такой хороший момент. У меня несколько таких моментов. Один их них – наиболее ценный. Вы подняли тему 2014 года, и я с вами нырнул в эту тему. В тему того, что в тот момент я среагировал так, что сейчас об этом сожалею. И вот когда я был в госпитале в Киеве, у меня там был концерт, ко мне подошел раненый мужчина – с серьезной травмой руки и ноги, контузией – и сказал: "Я раньше думал, что ты мудак, а сейчас тебя люблю". И обнял меня. И я стою... Он говорит: "Я видел, что происходило в 2014 году, как ты реагировал, а сейчас я тебя люблю". И я стою, я понимаю, в этот момент мне стало так тепло! У меня даже слезы в глазах были", – рассказал музыкант.

Еще одним из таких моментов он назвал знакомство и встречу с музыкантом и политиком Святославом Вакарчуком.

В этом же интервью Серга рассказал, что ему стыдно за то, что после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе он не осудил действия РФ, а переехал туда жить. По словам музыканта, он жил в России с конца 2013 года до 2017-го, но, учитывая съемки за границей и путешествия, в целом в этой стране он находился около двух с половиной лет.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube