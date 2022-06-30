Серга: В госпитале в Киеве ко мне подошел серьезно раненый мужчина и сказал: "Раньше я думал, что ты мудак, а сейчас тебя люблю"

"Есть такой хороший момент. У меня несколько таких моментов. Один их них – наиболее ценный. Вы подняли тему 2014 года, и я с вами нырнул в эту тему. В тему того, что в тот момент я среагировал так, что сейчас об этом сожалею. И вот когда я был в госпитале в Киеве, у меня там был концерт, ко мне подошел раненый мужчина – с серьезной травмой руки и ноги, контузией – и сказал: "Я раньше думал, что ты мудак, а сейчас тебя люблю". И обнял меня. И я стою... Он говорит: "Я видел, что происходило в 2014 году, как ты реагировал, а сейчас я тебя люблю". И я стою, я понимаю, в этот момент мне стало так тепло! У меня даже слезы в глазах были", – рассказал музыкант.
Еще одним из таких моментов он назвал знакомство и встречу с музыкантом и политиком Святославом Вакарчуком.
В этом же интервью Серга рассказал, что ему стыдно за то, что после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе он не осудил действия РФ, а переехал туда жить. По словам музыканта, он жил в России с конца 2013 года до 2017-го, но, учитывая съемки за границей и путешествия, в целом в этой стране он находился около двух с половиной лет.
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом).
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016). Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.
Сейчас музыкант учится на снайпера. С первых дней в рядах ВСУ он начал давать концерты военным. "Первые полтора месяца я здесь играл концерты – нашим ребятам. А потом меня стали просить ребята из других воинских частей, чтобы я приезжал и играл. И я начал выезжать, играть концерты в других местах, потом командир стал выпускать меня за пределы Одессы – в Николаев и дальше. Так добавилась еще одна функция, еще одна опция, которую я начал выполнять, – я стал работать с боевым духом и с эмоциональным состоянием ребят, к которым я приезжаю", – рассказал он.