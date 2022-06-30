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Серга: Путин – однозначно психопат

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Серга о Путине: Мне не верится, что это человек
Серга о Путине: Мне не верится, что это человек
Фото: thekolya / Instagram

Президент России Владимир Путин – явно психически нездоровый человек, об этом свидетельствуют его действия. Такое мнение украинский музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Мне не верится, что это человек", – сказал Серга в ответ на просьбу охарактеризовать Путина.

Глава Кремля, продолжил музыкант, является человеком, "психика которого не поддается здоровым определениям".

"Он однозначно психопат. Потому что та жестокость, с которой он действует, и та... то, как это доставляет ему удовольствие, – это явно психически нездоровый человек, как и все его окружение. Хотя, мне кажется, что в большей степени самый психически нездоровый – это он. А остальные боятся", – добавил Серга.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом).

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, здоровье, психология, Коля Серга
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