Серга: Путин – однозначно психопат

Серга о Путине: Мне не верится, что это человек Фото: thekolya / Instagram

"Мне не верится, что это человек", – сказал Серга в ответ на просьбу охарактеризовать Путина.

Глава Кремля, продолжил музыкант, является человеком, "психика которого не поддается здоровым определениям".

"Он однозначно психопат. Потому что та жестокость, с которой он действует, и та... то, как это доставляет ему удовольствие, – это явно психически нездоровый человек, как и все его окружение. Хотя, мне кажется, что в большей степени самый психически нездоровый – это он. А остальные боятся", – добавил Серга.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube