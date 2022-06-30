Серга: Украина станет страной-дрессировщиком. Рядом с нами медведь, а мы будем его дрессировать

У Украины под боком сосед с империалистическими замашками и без человеческой планки, отметил Серга Фото: Коля Серга / Facebook

Бацман спросила музыканта, когда, по его ощущению, в войне против РФ победит Украина и "как это может быть".

Серга в ответ сказал, что "очень важно определить, что для каждого значит победа".

"Кто-то считает, что победа – это [когда] мы разгромили "в пух и прах" врага и дальше живем спокойно и беззаботно. Спокойно и беззаботно не будет. У нас под боком сосед с империалистическими замашками и без человеческой планки. Поэтому… я не знаю, когда станет по-настоящему безопасно. Но что касается того, чтобы обломать ему клыки, – я думаю, что годик-два мы повоюем", – подчеркнул музыкант.

По его мнению, "Украина сейчас станет страной-дрессировщиком".

"То есть рядом с нами будет опасный зверь всегда, вот медведь, мы – дрессировщики медведей. И в какой-то момент мы начнем управлять агрессией и поведением России. Но мы никогда не будем забывать о том, что это дикий зверь", – резюмировал Серга.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube