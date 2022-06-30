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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга: Украина станет страной-дрессировщиком. Рядом с нами медведь, а мы будем его дрессировать

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У Украины под боком сосед с империалистическими замашками и без человеческой планки, отметил Серга
У Украины под боком сосед с империалистическими замашками и без человеческой планки, отметил Серга
Фото: Коля Серга / Facebook

После окончания полномасштабной войны РФ против Украины жить "спокойно и беззаботно" уже не получится. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил украинский музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга.

Бацман спросила музыканта, когда, по его ощущению, в войне против РФ победит Украина и "как это может быть".

Серга в ответ сказал, что "очень важно определить, что для каждого значит победа".

"Кто-то считает, что победа – это [когда] мы разгромили "в пух и прах" врага и дальше живем спокойно и беззаботно. Спокойно и беззаботно не будет. У нас под боком сосед с империалистическими замашками и без человеческой планки. Поэтому… я не знаю, когда станет по-настоящему безопасно. Но что касается того, чтобы обломать ему клыки, – я думаю, что годик-два мы повоюем", – подчеркнул музыкант.

По его мнению, "Украина сейчас станет страной-дрессировщиком".

"То есть рядом с нами будет опасный зверь всегда, вот медведь, мы – дрессировщики медведей. И в какой-то момент мы начнем управлять агрессией и поведением России. Но мы никогда не будем забывать о том, что это дикий зверь", – резюмировал Серга.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом").

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, агрессия, вторжение, Алеся Бацман, война России против Украины, Коля Серга, интервью, музыкант
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