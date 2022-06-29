Серга: Я перегонял машину скорой помощи из Николаева под обстрелом

По словам Серги, ему не довелось терять своих сослуживцев Фото: Коля Серга / Facebook

"Однажды я перегонял машину скорой помощи из Николаева под обстрелом. Звучала воздушная тревога. Было две машины. За рулем одной сидел я, за рулем второй – мой побратим. У нас сирены, обгоняем [другие машины] по встречке – на выезд из города. И довольно близко прозвучали взрывы", – сказал Серга.

"Прилеты" по Одессе, по его словам, также были недалеко от места расположения его подразделения.

Серга отметил, что ему не довелось терять своих сослуживцев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube