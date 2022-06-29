Серга: Я перегонял машину скорой помощи из Николаева под обстрелом

"Однажды я перегонял машину скорой помощи из Николаева под обстрелом. Звучала воздушная тревога. Было две машины. За рулем одной сидел я, за рулем второй – мой побратим. У нас сирены, обгоняем [другие машины] по встречке – на выезд из города. И довольно близко прозвучали взрывы", – сказал Серга.
"Прилеты" по Одессе, по его словам, также были недалеко от места расположения его подразделения.
Серга отметил, что ему не довелось терять своих сослуживцев.
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве.
В 2019 году полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.