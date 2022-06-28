Жадан: Я допускаю, что ВСУ могут выйти на госграницы Украины

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, когда и как, по его мнению, может закончиться война.

"Вариантов так много, что схватиться за какой-то очень сложно. Но я себе могу допустить – без каких-то четких дат и прогнозов, – что ВСУ действительно могут выйти на государственные границы, мы можем вернуть себе оккупированные территории", – ответил Жадан.

Он считает, что это "совершенно возможно", но этого не произойдет в ближайшие месяц или два месяца.

"Очевидно, что это противостояние все-таки будет продолжаться, будет нуждаться в очень многих наших силах. Ни в коем случае нельзя расслабляться, и то, что россияне показали, как они могут наращивать интенсивность обстрелов, [...] свидетельствует о том, что на самом деле война еще будет длиться", – объяснил Жадан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube