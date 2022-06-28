Жадан: Неважно, восток Украины, юг или север – мы сегодня действительно одна страна

Жадан: Я думаю, если бы не помощь многих волонтеров, многих частных предпринимателей, то Харькову первые два месяца было бы очень тяжело Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"[Я получаю] удовольствие от понимания, насколько большая поддержка всей страны. Я помню первую фазу войны с 2014 года. Все равно, как бы все это ни происходило, какой бы все это ни имело вид, было понятно, что есть восток, который воюет, где происходят военные действия, и есть граждане Украины, которые в эту войну включились, а есть те, которые не включились. Деление на запад и восток все равно до последнего было. Оно, возможно, было не таким острым, как до 2014 года, но все равно было. "А вы там на востоке, что-то происходит непонятное" – "А вы там на западе непонятно что делаете", – отметил Жадан.

Он подчеркнул, что после вторжения РФ Харьков стал получать помощь из всех регионов Украины, в том числе западных.

"А вот в этой фазе все действительно изменилось, и я вижу, сколько идет помощи в Харьков из всей Украины. Из западной Украины, Закарпатья, центральной Украины. И это свидетельствует, что на самом деле сейчас не так важно – восток Украины, юг Украины или север. Сегодня мы действительно одна страна. И это, правда, те вещи, которые уже, наверное, неизменны, это изменилось навсегда. Я думаю, если бы не помощь многих волонтеров, многих частных предпринимателей, то Харькову первые два месяца было бы очень тяжело. Когда сотни людей сидели в метро, когда тысячи людей прятались в своих подъездах, в подвалах и не могли выйти за какой-то централизованной гуманитаркой, не говоря уже о магазинах. Действительно, помощь из всех регионов Украины, я думаю, помогла городу выстоять", – резюмировал Жадан.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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