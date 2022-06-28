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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жадан: Неважно, восток Украины, юг или север – мы сегодня действительно одна страна

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Жадан: Я думаю, если бы не помощь многих волонтеров, многих частных предпринимателей, то Харькову первые два месяца было бы очень тяжело
Жадан: Я думаю, если бы не помощь многих волонтеров, многих частных предпринимателей, то Харькову первые два месяца было бы очень тяжело
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский поэт, прозаик, переводчик, музыкант Сергей Жадан в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что полномасштабное вторжение российских оккупантов объединило Украину.

"[Я получаю] удовольствие от понимания, насколько большая поддержка всей страны. Я помню первую фазу войны с 2014 года. Все равно, как бы все это ни происходило, какой бы все это ни имело вид, было понятно, что есть восток, который воюет, где происходят военные действия, и есть граждане Украины, которые в эту войну включились, а есть те, которые не включились. Деление на запад и восток все равно до последнего было. Оно, возможно, было не таким острым, как до 2014 года, но все равно было. "А вы там на востоке, что-то происходит непонятное" – "А вы там на западе непонятно что делаете", – отметил Жадан.

Он подчеркнул, что после вторжения РФ Харьков стал получать помощь из всех регионов Украины, в том числе западных.

"А вот в этой фазе все действительно изменилось, и я вижу, сколько идет помощи в Харьков из всей Украины. Из западной Украины, Закарпатья, центральной Украины. И это свидетельствует, что на самом деле сейчас не так важно – восток Украины, юг Украины или север. Сегодня мы действительно одна страна. И это, правда, те вещи, которые уже, наверное, неизменны, это изменилось навсегда. Я думаю, если бы не помощь многих волонтеров, многих частных предпринимателей, то Харькову первые два месяца было бы очень тяжело. Когда сотни людей сидели в метро, когда тысячи людей прятались в своих подъездах, в подвалах и не могли выйти за какой-то централизованной гуманитаркой, не говоря уже о магазинах. Действительно, помощь из всех регионов Украины, я думаю, помогла городу выстоять", – резюмировал Жадан.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро, 31 человек получил ранения.

По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных, они не подлежат восстановлению.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Сергей Жадан, помощь, Алеся Бацман, обстрелы, война России против Украины
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