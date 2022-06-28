Жадан: Неважно, восток Украины, юг или север – мы сегодня действительно одна страна

"[Я получаю] удовольствие от понимания, насколько большая поддержка всей страны. Я помню первую фазу войны с 2014 года. Все равно, как бы все это ни происходило, какой бы все это ни имело вид, было понятно, что есть восток, который воюет, где происходят военные действия, и есть граждане Украины, которые в эту войну включились, а есть те, которые не включились. Деление на запад и восток все равно до последнего было. Оно, возможно, было не таким острым, как до 2014 года, но все равно было. "А вы там на востоке, что-то происходит непонятное" – "А вы там на западе непонятно что делаете", – отметил Жадан.
Он подчеркнул, что после вторжения РФ Харьков стал получать помощь из всех регионов Украины, в том числе западных.
"А вот в этой фазе все действительно изменилось, и я вижу, сколько идет помощи в Харьков из всей Украины. Из западной Украины, Закарпатья, центральной Украины. И это свидетельствует, что на самом деле сейчас не так важно – восток Украины, юг Украины или север. Сегодня мы действительно одна страна. И это, правда, те вещи, которые уже, наверное, неизменны, это изменилось навсегда. Я думаю, если бы не помощь многих волонтеров, многих частных предпринимателей, то Харькову первые два месяца было бы очень тяжело. Когда сотни людей сидели в метро, когда тысячи людей прятались в своих подъездах, в подвалах и не могли выйти за какой-то централизованной гуманитаркой, не говоря уже о магазинах. Действительно, помощь из всех регионов Украины, я думаю, помогла городу выстоять", – резюмировал Жадан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных, они не подлежат восстановлению.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.