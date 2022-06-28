Жадан: Путин кончит плохо, но хотелось бы, чтобы быстрее

"Я думаю, он очень плохо кончит, просто хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Потому что я понимаю злость и заряженность многих украинцев, их готовность воевать, но не видно, насколько это трудно для страны", – сказал Жадан.

Он уверен в победе Украины в войне против России.

"Понятно, что наша армия будет воевать, наши войска будут держаться, и я убежден в нашей победе, но понятно, что каждый день этой войны – это огромные жертвы, это огромные расходы, это огромное бремя на всю страну. И нам с этим дальше жить, нам потом все это восстанавливать и, ясное дело, что мы к этому готовы, но это все равно будет непросто. Поэтому хотелось бы, чтобы конец Путина, о котором мы здесь говорим, случился как можно скорее", – подчеркнул Жадан.

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