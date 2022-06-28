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Жадан: Путин кончит плохо, но хотелось бы, чтобы быстрее

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69-летний Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах
69-летний Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах
Фото: ЕРА

Украинский поэт, прозаик, переводчик, музыкант Сергей Жадан в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил надежду на скорую кончину президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, он очень плохо кончит, просто хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Потому что я понимаю злость и заряженность многих украинцев, их готовность воевать, но не видно, насколько это трудно для страны", – сказал Жадан.

Он уверен в победе Украины в войне против России.

"Понятно, что наша армия будет воевать, наши войска будут держаться, и я убежден в нашей победе, но понятно, что каждый день этой войны – это огромные жертвы, это огромные расходы, это огромное бремя на всю страну. И нам с этим дальше жить, нам потом все это восстанавливать и, ясное дело, что мы к этому готовы, но это все равно будет непросто. Поэтому хотелось бы, чтобы конец Путина, о котором мы здесь говорим, случился как можно скорее", – подчеркнул Жадан.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

69-летний Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии"В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Жадан, Алеся Бацман, война России против Украины
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