  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили

"Я со многими своими коллегами – писателями, музыкантами, режиссерами – и дальше общаюсь. Много кто из них действительно пошел воевать, много кто активно занимается волонтерством, и мне кажется, это очень важно. Многие ездят и выступают в мире. И мне кажется, что это тоже очень важная вещь. Действительно важная вещь", – сказал Жадан.
Он подчеркнул, что не может критиковать тех артистов, которые во время войны выехали за границу и выступают с концертами в поддержку Украины.
"Я бы не решился сказать ни единого слова против тех музыкантов, которые сегодня выступают в Европе, обращая внимание на Украину и собирая деньги для Украины. И здесь дело даже не в деньгах, а в этом резонансе, – подчеркнул он. – Мне кажется, очень важно, чтобы про Украину и дальше говорили".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину многие украинские артисты выехали за границу. В их числе певицы Джамала, Tayanna, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Настя Каменских, которая уехала из Украины за несколько дней до войны.
Также за границей находятся певцы Сергей Бабкин, Monatik, Потап, Иван Дорн и другие.
Украинская певица Тина Кароль 20 июня заявила, что украинские артисты, выступающие в поддержку Украины за границей, не должны исполнять песни на русском языке.