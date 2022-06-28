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28 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили

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Жадан: Я бы не решился сказать ни единого слова против тех музыкантов, которые сегодня выступают в Европе
Жадан: Я бы не решился сказать ни единого слова против тех музыкантов, которые сегодня выступают в Европе
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский поэт, прозаик, музыкант и волонтер Сергей Жадан в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что украинские музыканты и певцы, которые выступают за границей в поддержку Украины, способствуют тому, чтобы об Украине говорили.

"Я со многими своими коллегами – писателями, музыкантами, режиссерами – и дальше общаюсь. Много кто из них действительно пошел воевать, много кто активно занимается волонтерством, и мне кажется, это очень важно. Многие ездят и выступают в мире. И мне кажется, что это тоже очень важная вещь. Действительно важная вещь", – сказал Жадан. 

Он подчеркнул, что не может критиковать тех артистов, которые во время войны выехали за границу и выступают с концертами в поддержку Украины.

"Я бы не решился сказать ни единого слова против тех музыкантов, которые сегодня выступают в Европе, обращая внимание на Украину и собирая деньги для Украины. И здесь дело даже не в деньгах, а в этом резонансе, – подчеркнул он. – Мне кажется, очень важно, чтобы про Украину и дальше говорили".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину многие украинские артисты выехали за границу.  В их числе певицы Джамала, Tayanna, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Настя Каменских, которая уехала из Украины за несколько дней до войны. 

Также за границей находятся певцы Сергей Бабкин, Monatik, Потап, Иван Дорн и другие. 

Украинская певица Тина Кароль 20 июня заявила, что украинские артисты, выступающие в поддержку Украины за границей, не должны исполнять песни на русском языке

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Сергей Жадан, Алеся Бацман, война России против Украины
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