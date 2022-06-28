  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили

Жадан: Я бы не решился сказать ни единого слова против тех музыкантов, которые сегодня выступают в Европе Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

"Я со многими своими коллегами – писателями, музыкантами, режиссерами – и дальше общаюсь. Много кто из них действительно пошел воевать, много кто активно занимается волонтерством, и мне кажется, это очень важно. Многие ездят и выступают в мире. И мне кажется, что это тоже очень важная вещь. Действительно важная вещь", – сказал Жадан.

Он подчеркнул, что не может критиковать тех артистов, которые во время войны выехали за границу и выступают с концертами в поддержку Украины.

"Я бы не решился сказать ни единого слова против тех музыкантов, которые сегодня выступают в Европе, обращая внимание на Украину и собирая деньги для Украины. И здесь дело даже не в деньгах, а в этом резонансе, – подчеркнул он. – Мне кажется, очень важно, чтобы про Украину и дальше говорили".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube