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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Один из лидеров "Демсокири" Гудыменко получил ранение на востоке Украины – жена

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Гудыменко сапер 130-го батальона ТрО. Он был ранен во время артобстрела
Гудыменко – сапер 130-го батальона ТрО. Он был ранен во время артобстрела
Фото: Юрій Гудименко / Instagram

Сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко, который защищает Украину в рядах территориальной обороны, получил ранение 27 июня. Об этом сообщила в Facebook его жена Наталья Смаглюк.

"Ранен вчера. Состояние уже стабильное. Чувство юмора и конечности сохранены", – написала она. 

Скриншот: Натали Смаглюк / Facebook
Скриншот: Натали Смаглюк / Facebook

В партии уточнили, что Гудыменко получил ранение во время артиллерийского обстрела. 

Гудыменко подписал контракт со 130-м батальоном ТрО еще в декабре 2021 года, более чем за два месяца до начала полномасштабного вторжения России. Он рассказывал LB.ua в начале июня, что получил специальность сапера. 

"Я отправился туда, где у меня был контракт резервиста. А контракт резервиста я подписал на следующий день после дня рождения, 15 декабря 2021 года. Потому что тогда было понятно – будет война, мне хотелось знать, куда бежать и с кем буду воевать. Учитывая, что у меня белый билет, я астматик с детства, и в обычную армию меня не очень хотят брать, то выбор был очень прост. Поэтому я подписал контракт со 130-м батальоном. Он классный – существует уже четвертый год и в нем очень много энтузиастов, проводивших постоянные учения, то есть можно было чему-то новому учиться", – рассказывал он. 130-й батальон сейчас находится на востоке Украины, отмечалось в интервью.

26 июня Гудыменко публиковал в Instagram фото, сделанное в Донецкой области. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, война России против Украины, ранение, Юрий Гудыменко, Демократична сокира
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