"Он, как никто другой, знает цену мира". Жадан стал лауреатом немецкой Премии мира

В заявлении отмечается, что Жадан стал лауреатом премии за "выдающуюся художественную деятельность и за его гуманитарную позицию, с которой он обращается к людям во время войны и помогает им, рискуя жизнью".
Жадан на своей странице в Facebook прокомментировал присуждение премии, поблагодарив немецких книгоиздателей.
"Очень важно, что в немецком информационном пространстве присутствует Украина. Важно, что осенью на Франкфуртской книжной ярмарке, где эта премия вручается, Украина будет предметом обсуждения. Мы нуждаемся в оружии, но в информационной поддержке мы нуждаемся так же. Мы должны победить в этой войне, мы должны защитить свое будущее. Поэтому сейчас каждое проявление поддержки украинской культуры работает на нашу победу. Огромная благодарность всем за солидарность", – написал он.
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок поздравила украинского писателя с получением премии.
"Жадан, как никто другой, знает цену мира. Своими книгами и текстами он дает надежду украинцам в борьбе за свою страну, свой язык и культуру. Поздравляем", – написала она на своей странице в Twitter.
Der * Schriftsteller @serhiy_zhadan weiß wie kaum ein anderer um den Preis von Frieden. Mit seinen Büchern und Texten gibt er den Ukrainer*innen Hoffnung im Kampf um ihr Land, ihre Sprache & Kultur. Herzlichen Glückwunsch an einen herausragenden Künstler zum #Friedenspreis! #fp22— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) June 27, 2022
Поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан с 24 февраля в Харькове занимается волонтерской помощью жителям и подразделениям Вооруженных сил Украины, которые защищают город. На своей странице в Facebook он публикует ежедневные заметки о буднях приграничного Харькова.
Премия мира была основана в 1949 году. Сумма вознаграждения составляет €25 тыс.