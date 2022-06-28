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КУЛЬТУРА

"Он, как никто другой, знает цену мира". Жадан стал лауреатом немецкой Премии мира

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Жадан: Мы нуждаемся в оружии, но в информационной поддержке мы нуждаемся так же
Жадан: Мы нуждаемся в оружии, но в информационной поддержке мы нуждаемся так же
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский писатель, поэт, музыкант и общественный деятель Сергей Жадан стал лауреатом Премии мира немецких книготорговцев. Церемония награждения состоится 23 октября во время проведения книжной ярмарки во Франкфурте. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов.

В заявлении отмечается, что Жадан стал лауреатом премии за "выдающуюся художественную деятельность и за его гуманитарную позицию, с которой он обращается к людям во время войны и помогает им, рискуя жизнью".

Жадан на своей странице в Facebook прокомментировал присуждение премии, поблагодарив немецких книгоиздателей.

"Очень важно, что в немецком информационном пространстве присутствует Украина. Важно, что осенью на Франкфуртской книжной ярмарке, где эта премия вручается, Украина будет предметом обсуждения. Мы нуждаемся в оружии, но в информационной поддержке мы нуждаемся так же. Мы должны победить в этой войне, мы должны защитить свое будущее. Поэтому сейчас каждое проявление поддержки украинской культуры работает на нашу победу. Огромная благодарность всем за солидарность", – написал он.  

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок поздравила украинского писателя с получением премии. 

"Жадан, как никто другой, знает цену мира. Своими книгами и текстами он дает надежду украинцам в борьбе за свою страну, свой язык и культуру. Поздравляем", – написала она на своей странице в Twitter.

Контекст:

Поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан с 24 февраля в Харькове занимается волонтерской помощью жителям и подразделениям Вооруженных сил Украины, которые защищают город. На своей странице в Facebook он публикует ежедневные заметки о буднях приграничного Харькова.

Премия мира была основана в 1949 году. Сумма вознаграждения составляет 25 тыс.

Теги: Германия, Сергей Жадан, культура, премия, МИД Германии, Анналена Бербок
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