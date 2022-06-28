"Он, как никто другой, знает цену мира". Жадан стал лауреатом немецкой Премии мира

Жадан: Мы нуждаемся в оружии, но в информационной поддержке мы нуждаемся так же Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

В заявлении отмечается, что Жадан стал лауреатом премии за "выдающуюся художественную деятельность и за его гуманитарную позицию, с которой он обращается к людям во время войны и помогает им, рискуя жизнью".

Жадан на своей странице в Facebook прокомментировал присуждение премии, поблагодарив немецких книгоиздателей.

"Очень важно, что в немецком информационном пространстве присутствует Украина. Важно, что осенью на Франкфуртской книжной ярмарке, где эта премия вручается, Украина будет предметом обсуждения. Мы нуждаемся в оружии, но в информационной поддержке мы нуждаемся так же. Мы должны победить в этой войне, мы должны защитить свое будущее. Поэтому сейчас каждое проявление поддержки украинской культуры работает на нашу победу. Огромная благодарность всем за солидарность", – написал он.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок поздравила украинского писателя с получением премии.

"Жадан, как никто другой, знает цену мира. Своими книгами и текстами он дает надежду украинцам в борьбе за свою страну, свой язык и культуру. Поздравляем", – написала она на своей странице в Twitter.

Der * Schriftsteller @serhiy_zhadan weiß wie kaum ein anderer um den Preis von Frieden. Mit seinen Büchern und Texten gibt er den Ukrainer*innen Hoffnung im Kampf um ihr Land, ihre Sprache & Kultur. Herzlichen Glückwunsch an einen herausragenden Künstler zum #Friedenspreis! #fp22 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) June 27, 2022