"Отдам на волонтерские нужды". Жадан получил премию Свободы фонда, основанного немецким журналистом

Премия Свободы в этом году вручается впервые.
"Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины, для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важны. Денежную составляющую премии – 10 тыс. швейцарских франков ($10 756) c радостью отдам на волонтерские нужды: куплю пару бусов для хороших людей", – сообщил писатель.
Frankfurter Allgemeine Zeitung 6 апреля написала, что Жадана чтят "за его литературные, поэтические и эссеистические работы и мужество в трудные времена".
Церемония награждения состоится осенью в Цюрихе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Жадан после вторжения РФ в Украину публикует в Facebook посты об обстановке в Харькове. Поэт вместе с другими волонтерами развозит гуманитарную помощь для мирного населения, теробороны и украинских военных, в том числе в госпитали.
25 марта писатель выставил на онлайн-аукцион свои ботинки, указав, что деньги от их продажи пойдут на благотворительность. 28 марта Жадан сообщил, что попал под обстрел.