"Отдам на волонтерские нужды". Жадан получил премию Свободы фонда, основанного немецким журналистом

Жадан сообщил, что потратит премию на покупку автобусов для волонтеров Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Премия Свободы в этом году вручается впервые.

"Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины, для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важны. Денежную составляющую премии – 10 тыс. швейцарских франков ($10 756) c радостью отдам на волонтерские нужды: куплю пару бусов для хороших людей", – сообщил писатель.

Frankfurter Allgemeine Zeitung 6 апреля написала, что Жадана чтят "за его литературные, поэтические и эссеистические работы и мужество в трудные времена".

Церемония награждения состоится осенью в Цюрихе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)