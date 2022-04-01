Жадан вывез из разбитой оккупантами студии уцелевшие музыкальные инструменты и аппаратуру

"Эвакуировали разбитую студию. Студии прилетело, но аппаратура и инструменты живы. Так что будет день – будет песня", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Жадан после вторжения РФ в Украину публикует в Facebook посты об обстановке в Харькове. Поэт вместе с другими волонтерами развозит гуманитарную помощь для мирного населения, теробороны и украинских военных, в том числе в госпитали.

25 марта писатель выставил на онлайн-аукцион свои ботинки, указав, что деньги от их продажи пойдут на благотворительность. 28 марта Жадан сообщил, что попал под обстрел.