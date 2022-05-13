Украинский поэт, музыкант и волонтер стал "Человеком года – 2022" по версии польской Gazeta Wyborcza

Сергей Жадан: Сейчас все украинцы, которые дерутся за свою страну, являются людьми года Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

В редакции рассказали, что кандидатами были президент Украины Владимир Зеленский, вице-премьер министр Ирина Верещук, мэры обороняющихся украинских городов. Жадана предложил главный редактор и знаменитый польский диссидент Адам Михник.

"Он не уехал, несмотря на то, что россияне жестоко бомбят Харьков, и занялся тем, чем и должен заниматься писатель во время войны: поднимать дух людей", – говорится в статье.

Газета отмечает также его волонтерскую помощь военным в госпитале и организацию концертов в харьковском метро, где с начала войны прячутся от бомбардировок тысячи людей.

Жадан отреагировал в Facebook: "Спасибо за звание. Хотя прекрасно понимаю всю условность этого определения – сейчас все украинцы, которые дерутся за свою страну, работающие на нее, являются людьми года, людьми с большой буквы. Честь и счастье жить рядом с ними в одно время и в одной стране. И огромное спасибо польскому народу за поддержку и помощь. Вместе победим империю зла", – написал он.