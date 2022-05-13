Украинский поэт, музыкант и волонтер стал "Человеком года – 2022" по версии польской Gazeta Wyborcza

В редакции рассказали, что кандидатами были президент Украины Владимир Зеленский, вице-премьер министр Ирина Верещук, мэры обороняющихся украинских городов. Жадана предложил главный редактор и знаменитый польский диссидент Адам Михник.
"Он не уехал, несмотря на то, что россияне жестоко бомбят Харьков, и занялся тем, чем и должен заниматься писатель во время войны: поднимать дух людей", – говорится в статье.
Газета отмечает также его волонтерскую помощь военным в госпитале и организацию концертов в харьковском метро, где с начала войны прячутся от бомбардировок тысячи людей.
Жадан отреагировал в Facebook: "Спасибо за звание. Хотя прекрасно понимаю всю условность этого определения – сейчас все украинцы, которые дерутся за свою страну, работающие на нее, являются людьми года, людьми с большой буквы. Честь и счастье жить рядом с ними в одно время и в одной стране. И огромное спасибо польскому народу за поддержку и помощь. Вместе победим империю зла", – написал он.
Поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан с 24 февраля в Харькове занимается волонтерской помощью жителям и подразделениям Вооруженных сил Украины, которые защищают город. В своем Facebook он публикует ежедневные заметки о буднях приграничного Харькова.
8 марта группа "Жадан и собаки" убрала из сети запись песни "Вова", в которой были строчки "Був би цирк, а клоуни знайдуться. Я сам не вірив, що на мене поведуться", а в припеве речь идет о том, что некий "Вова купує квиток до Ростова". Жадан заявил о поддержке президента Зеленского. "Работаем на победу. А о следующих выборах поговорим потом", – сказал он.
13 марта стало известно, что Академия наук Польши выдвинула кандидатуру Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.
28 марта Жадан сообщил, что попал под обстрел.