Серга: Мое решение пойти на войну было необдуманным и иррациональным, мне было страшно

"Это решение было иррациональным, интуитивным и, скорее, необдуманным. Потому что мне было страшно идти [на войну]. Рациональность говорила: не надо, сиди, не высовывайся – ты гораздо полезнее, если будешь дома. Как только началось полномасштабное вторжение, я создал в Telegram группу, которая называется "ПсихБатальон". Это батальон психолога. Сейчас там около 300 человек, которые регулярно несут дежурство и оказывают первую психологическую помощь. Это было наиболее актуально в первые дни и первые месяцы войны. Собралась команда – кто-то проводил консультации в личке, кто-то в чате, кто-то в общих группах. Цель была – снять стресс и максимально ввести людей в рабочее состояние. То есть первый ответ на вопрос "чем я могу быть полезен?" пришел в виде "ПсихБатальона", – сказал Серга.

По его словам, решение о вступлении в теробороне он принял во время пробежки 26 февраля.

"Я был в Одессе, а ехал в Николаев на концерт. В Одессе оказался случайно, потому что поздно выехал. В три часа ночи я был только в Одессе, поэтому решил поспать в отеле, а утром поехать в Николаев. Но в 5.30 меня разбудили звонками – я помню эти слова: "Кажется, что-то началось". И я остался в Одессе – тут у меня живут родители. Я начал звонить людям, которые связаны с теробороной, а они говорят: "Нет, мы тебя не возьмем, ты нам нужен в тылу, ты наш поэт". Я сказал: "Нет, так неправильно", и позвонил другим знакомым, связанным с ВСУ. Говорят, возьми зубную щетку и пасту – все", – отметил Серга.

Когда он прибыл по назначенному адресу, его мобилизовали в ВСУ.

"Я прихожу, мне сообщают – все, подписываем приказ о твоей мобилизации. И тут я понимаю, что это не совсем то, чего я ожидал. Но с другой стороны, назад дороги нет. Нельзя быть чуть-чуть беременным. Я не курю, но когда вышел на улицу, попросил у друга сигарету. Закурил, чтобы оттянуть момент принятия решения. Но потом захожу обратно, говорю: "Все, берите!" И мне выдали форму, автомат и сразу же поставили на дежурство", – резюмировал Серга

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Видео: Алеся Бацман / YouTube