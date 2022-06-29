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Серга: Самое большое наказание для человека – жить в России

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Музыкант Серга подписал контракт с ВСУ после нападения РФ на Украину
Музыкант Серга подписал контракт с ВСУ после нападения РФ на Украину
Фото: Коля Серга / Facebook

Украинский музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга, который после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину мобилизовался, рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что у него "нет коллег в России".

Бацман спросила, на какое, по его мнению, наказание заслуживают те представители шоу-бизнеса, которые прислуживаются Кремлю, ездят с концертами на временно оккупированные территории Украины, а также поощряют убийства украинцев.

"У меня недавно была шутка, в каждой шутке есть… доля шутки. Что для того, чтобы получить народного артиста Украины, нужно убить народного артиста России, – ответил Серга. – Мне кажется, самое большое наказание, которое может быть для человека, – это жить в России. Поэтому, пусть просто дальше живут в России".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом").

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, убийство, шоу-бизнес, концерт, Алеся Бацман, ВСУ, украинцы, война России против Украины, звезда, Коля Серга, телеведущий, интервью, музыкант, российские оккупанты
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