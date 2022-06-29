Серга: Самое большое наказание для человека – жить в России

Музыкант Серга подписал контракт с ВСУ после нападения РФ на Украину Фото: Коля Серга / Facebook

Бацман спросила, на какое, по его мнению, наказание заслуживают те представители шоу-бизнеса, которые прислуживаются Кремлю, ездят с концертами на временно оккупированные территории Украины, а также поощряют убийства украинцев.

"У меня недавно была шутка, в каждой шутке есть… доля шутки. Что для того, чтобы получить народного артиста Украины, нужно убить народного артиста России, – ответил Серга. – Мне кажется, самое большое наказание, которое может быть для человека, – это жить в России. Поэтому, пусть просто дальше живут в России".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube