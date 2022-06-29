Серга: Самое большое наказание для человека – жить в России

Бацман спросила, на какое, по его мнению, наказание заслуживают те представители шоу-бизнеса, которые прислуживаются Кремлю, ездят с концертами на временно оккупированные территории Украины, а также поощряют убийства украинцев.
"У меня недавно была шутка, в каждой шутке есть… доля шутки. Что для того, чтобы получить народного артиста Украины, нужно убить народного артиста России, – ответил Серга. – Мне кажется, самое большое наказание, которое может быть для человека, – это жить в России. Поэтому, пусть просто дальше живут в России".
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом").
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.