Серга: Вакарчук нашел мой номер, позвонил: "Я хочу з тобою познайомитися". Мы встретились, и я ему сыграл свою первую песню на украинском

Серга рассказал, что после встречи с Вакарчуком ему было "как-то тепло и гордо внутри" Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

"У меня ситуация была очень приятная, когда мне Святослав Вакарчук позвонил – нашел мой номер телефона после то ли песни, то ли обращения какого-то и говорит: "Я хочу з тобою познайомитися". Я говорю: "Давайте, с большим удовольствием". И мы встретились с ним, посидели, пообщались", – сказал Серга.

Он отметил, что во время встречи спел Вакарчуку свою первую песню на украинском языке, которую до того стеснялся исполнять.

"И я ему сыграл, и он говорит: "Я так рад, что такие люди, как ты, люди с такой энергией сейчас направляют свою энергию в Украину и в становление Украины". И тогда мне тоже было как-то тепло и гордо внутри", – поделился музыкант.

Он также рассказал предысторию этой песни и спел ее во время интервью.

Сам Вакарчук после встречи написал 4 мая в Instagram: "Коля для меня – человек-открытие! Настоящий одессит с большим украинским сердцем".

Он также пошутил, что музыканты "весь вечер обсуждали квантовую механику" на украинском языке – встреча случилась вскоре после скандала из-за слов российского журналиста Севы Новгородцева, что тот "не может представить себе учебник по квантовой физике на украинском".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube