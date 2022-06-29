Серга: Вакарчук нашел мой номер, позвонил: "Я хочу з тобою познайомитися". Мы встретились, и я ему сыграл свою первую песню на украинском

"У меня ситуация была очень приятная, когда мне Святослав Вакарчук позвонил – нашел мой номер телефона после то ли песни, то ли обращения какого-то и говорит: "Я хочу з тобою познайомитися". Я говорю: "Давайте, с большим удовольствием". И мы встретились с ним, посидели, пообщались", – сказал Серга.
Он отметил, что во время встречи спел Вакарчуку свою первую песню на украинском языке, которую до того стеснялся исполнять.
"И я ему сыграл, и он говорит: "Я так рад, что такие люди, как ты, люди с такой энергией сейчас направляют свою энергию в Украину и в становление Украины". И тогда мне тоже было как-то тепло и гордо внутри", – поделился музыкант.
Он также рассказал предысторию этой песни и спел ее во время интервью.
Сам Вакарчук после встречи написал 4 мая в Instagram: "Коля для меня – человек-открытие! Настоящий одессит с большим украинским сердцем".
Он также пошутил, что музыканты "весь вечер обсуждали квантовую механику" на украинском языке – встреча случилась вскоре после скандала из-за слов российского журналиста Севы Новгородцева, что тот "не может представить себе учебник по квантовой физике на украинском".
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве.
В 2019 году полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.