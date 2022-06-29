ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга: Вакарчук нашел мой номер, позвонил: "Я хочу з тобою познайомитися". Мы встретились, и я ему сыграл свою первую песню на украинском

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Серга рассказал, что после встречи с Вакарчуком ему было "как-то тепло и гордо внутри"
Серга рассказал, что после встречи с Вакарчуком ему было "как-то тепло и гордо внутри"
Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Украинский музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга, который после начала полномасштабного вторжения РФ пошел воевать с оккупантами, во время интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о знакомстве и встрече с музыкантом и политиком Святославом Вакарчуком.

"У меня ситуация была очень приятная, когда мне Святослав Вакарчук позвонил – нашел мой номер телефона после то ли песни, то ли обращения какого-то и говорит: "Я хочу з тобою познайомитися". Я говорю: "Давайте, с большим удовольствием". И мы встретились с ним, посидели, пообщались", – сказал Серга.

Он отметил, что во время встречи спел Вакарчуку свою первую песню на украинском языке, которую до того стеснялся исполнять.

"И я ему сыграл, и он говорит: "Я так рад, что такие люди, как ты, люди с такой энергией сейчас направляют свою энергию в Украину и в становление Украины". И тогда мне тоже было как-то тепло и гордо внутри", – поделился музыкант.

Он также рассказал предысторию этой песни и спел ее во время интервью.

Сам Вакарчук после встречи написал 4 мая в Instagram: "Коля для меня – человек-открытие! Настоящий одессит с большим украинским сердцем".

Он также пошутил, что музыканты "весь вечер обсуждали квантовую механику" на украинском языке – встреча случилась вскоре после скандала из-за слов российского журналиста Севы Новгородцева, что тот "не может представить себе учебник по квантовой физике на украинском".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве. 

В 2019 году полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Святослав Вакарчук, украинский язык, Коля Серга, телеведущий, музыкант, песня, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта G
Алеся БАЦМАН
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"Неприятная болячка". Наташа Королева призналась, что уже долго болеет
"Неприятная болячка". Наташа Королева призналась, что уже долго болеет
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции как день лопуха назначение одинаковое
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (332821)
2
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (94427)
3
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (93577)
4
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (90309)
5
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (80475)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (76428)
7
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини (50126)
8
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (47055)
 
 
 
 