Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео

По словам музыкантов, на концерте присутствовали около 10 тыс. человек, а деньги, вырученные от продажи билетов, будут переданы ВСУ и детям, которые пострадали от российской агрессии.
Пользователи Twitter опубликовали в сети самые интересные фрагменты с концерта. Одним из таких моментов стало исполнение песни "Обійми" на польском языке в знак благодарности полякам за поддержку украинцев во время войны.
Вакарчук співає польською "Обійми" на концерті у Варшаві pic.twitter.com/CYGSWerS9Z— wroclawska patologia * (@GameleonLSK) June 28, 2022
Во время выступления фронтмен группы Святослав Вакарчук также обратился к населению РФ и президенту России Владимиру Путину, показав средний палец.
Вакарчук пішов на непристойності для руснявих терористів. pic.twitter.com/N5Ct6EwZca— ІnКostenko080622-... (@InYv_Sergienko) June 29, 2022