Бульвар Шоубиз
 
29 июня, 2022
 
Новости

Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На концерте "Океану Ельзи" в Польше присутствовали около 10 тыс. человек
На концерте "Океану Ельзи" в Польше присутствовали около 10 тыс. человек
Фото: okeanelzy_official / Instagram

Украинская группа "Океан Ельзи" 28 июня выступила с концертом в Варшаве (Польша). Фото и видео выступления опубликованы на странице коллектива в Instagram.

По словам музыкантов, на концерте присутствовали около 10 тыс. человек, а деньги, вырученные от продажи билетов, будут переданы ВСУ и детям, которые пострадали от российской агрессии.

Пользователи Twitter опубликовали в сети самые интересные фрагменты с концерта. Одним из таких моментов стало исполнение песни "Обійми" на польском языке в знак благодарности полякам за поддержку украинцев во время войны.

Во время выступления фронтмен группы Святослав Вакарчук также обратился к населению РФ и президенту России Владимиру Путину, показав средний палец.

Теги: Владимир Путин, Польша, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, концерт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
  Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю
  Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
Алеся БАЦМАН
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"Неприятная болячка". Наташа Королева призналась, что уже долго болеет
"Неприятная болячка". Наташа Королева призналась, что уже долго болеет
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции как день лопуха назначение одинаковое
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 