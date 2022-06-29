Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео

На концерте "Океану Ельзи" в Польше присутствовали около 10 тыс. человек Фото: okeanelzy_official / Instagram

По словам музыкантов, на концерте присутствовали около 10 тыс. человек, а деньги, вырученные от продажи билетов, будут переданы ВСУ и детям, которые пострадали от российской агрессии.

Пользователи Twitter опубликовали в сети самые интересные фрагменты с концерта. Одним из таких моментов стало исполнение песни "Обійми" на польском языке в знак благодарности полякам за поддержку украинцев во время войны.

Вакарчук співає польською "Обійми" на концерті у Варшаві pic.twitter.com/CYGSWerS9Z — wroclawska patologia * (@GameleonLSK) June 28, 2022

Во время выступления фронтмен группы Святослав Вакарчук также обратился к населению РФ и президенту России Владимиру Путину, показав средний палец.