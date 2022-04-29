  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео

"Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" на руинах харьковского Дворца спорта Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Видеоработа снята для показа на открытии украинского павильона на Венецианской биеннале 2022 под названием "Это Украина: защищая свободу", отмечается в релизе.

В ролике фронтмен группы Святослав Вакарчук поет, сидя за фортепиано на фоне разрушенного дома.

"Этот дом 1916 года выстоял две мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году", – говорится в анонсе.

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Видео: Океан Ельзи / YouTube

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