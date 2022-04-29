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29 апреля, 2022
 
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"Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео

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"Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" на руинах харьковского Дворца спорта
"Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" на руинах харьковского Дворца спорта
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинская группа "Океан Ельзи" 29 апреля на своем YouTube-канале презентовала специальную версию песни "Обійми" (2013), видео к которой было снято 14 апреля в центре Харькове на руинах Дворца труда, разрушенного во время обстрела российскими оккупантами.

Видеоработа снята для показа на открытии украинского павильона на Венецианской биеннале 2022 под названием "Это Украина: защищая свободу", отмечается в релизе. 

В ролике фронтмен группы Святослав Вакарчук поет, сидя за фортепиано на фоне разрушенного дома.

"Этот дом 1916 года выстоял две мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году", – говорится в анонсе. 

ВИДЕО
Видео: Океан Ельзи / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

По состоянию на 18.00 27 апреля в Харьковской области оккупанты убили 599 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Теги: Харьков, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, Венеция, биеннале, война России против Украины
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