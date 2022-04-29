  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео

Видеоработа снята для показа на открытии украинского павильона на Венецианской биеннале 2022 под названием "Это Украина: защищая свободу", отмечается в релизе.
В ролике фронтмен группы Святослав Вакарчук поет, сидя за фортепиано на фоне разрушенного дома.
"Этот дом 1916 года выстоял две мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году", – говорится в анонсе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.
В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.
По состоянию на 18.00 27 апреля в Харьковской области оккупанты убили 599 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.